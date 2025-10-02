Inicio Sociedad Jardín
Jardinería

Ni poda ni abono casero: lo que debes hacer con tu jardín en octubre si quieres plantas vigorosas en 2026

Este truco de jardinería nos asegurará tener plantas vigorosas hacia finales de 2025 y comienzos de 2026

Walter Vasquez
Aprende a cuidar tus plantas en octubre.

Apasionados por el cuidado del jardín deben respetar algunas pautas durante octubre si desean gozar de un crecimiento vigoroso de las plantas en 2026. En este sentido, a continuación te revelaré un truco de jardinería que sí o sí debes poner en práctica durante este mes para que los ejemplares se desarrollen de manera acelerada y con un óptimo estado de salud.

Jardinería: por qué recomiendan colocar corchos en el jardín

En el mundo del reciclaje, uno de los elementos que abunda en cualquier lugar son los corchos. Si bien con ellos puedes confeccionar distintas ideas DIY, también puedes utilizarlos para el beneficio de las plantas que tienes en el jardín.

Aunque la poda y el uso de abonos caseros es indispensable para el crecimiento de las plantas, el uso de corchos en el sustrato también cumplirá un rol estelar en el cuidado de los ejemplares. La explicación radica en el material en el cual está confeccionado este elemento que encontramos en cualquier botella de vino.

corchos
Los corchos de vino están elaborados con materiales que benefician a las plantas del jardín.

En concreto, la estructura del corcho está compuesta casi en su totalidad por aire, convirtiéndose así en un buen regulador de humedad del suelo. Es decir que, gracias a este pequeño objeto, mejoraremos el riego, reteniendo el exceso de agua y liberándola gradualmente. Al mismo tiempo, evitaremos la evaporación excesiva que habitualmente comienza a desarrollarse en octubre con el incremento de las temperaturas.

Además de regular la humedad, si colocas unos cuantos corchos en el jardín, mejorarás la oxigenación del suelo, debido a que se generará una textura aireada, evitando que la tierra se compacte y ayudando así a las raíces a respirar mejor.

Por otro lado, la textura porosa e irregular de los corchos actúa como una barrera ante el avance de plagas como caracoles y babosas, protegiendo así a las plantas del jardín, especialmente durante este mes, en donde las lluvias comienzan a ser más abundantes y frecuentes.

Corchos de vino (1)
Guarda los corchos de vino y utilízalos para beneficiar tu jardín.

Antes de implementar este truco de jardinería, será fundamental inspeccionar el material del corcho, asegurándonos de que no sean plásticos y no contengan silicona, debido a que estos materiales no se descomponen y tampoco generan las ventajas mencionadas anteriormente.

