Las 35 semillas que debes cultivar en tu huerto en octubre, según el calendario de siembra

Calendario de siembra: qué cultivar en octubre en el hemisferio sur

En octubre, la primavera se instala de lleno. Esto significa que algunas plantas exhibirán flores, mientras que otras necesitarán una dosis extra de riego, siempre evitando encharcar el sustrato. En sintonía, los expertos en jardinería recomiendan limpiar los canteros y desmalezar.

En lo que concierne a las semillas que se deben cultivar en el huerto durante octubre, los profesionales recomiendan estas opciones:

Acelga

Lechuga

Espinaca

Radicheta

Rúcula

Apio

Kale

Mostaza

Pak Choi

Mizuna

Cebolla de verdeo

Puerro

Perejil

Cilantro

Albahaca

Orégano

Tomillo

Cebollín

Eneldo

Tomate

Pimiento

Chile

Chaucha

Poroto

Maíz

Pepino

Calabacin

Calabaza

Zapallito

Zucchini

Melón

Sandía

semillas Estas semillas brotarán en cuestión de semanas.

Calendario de siembra: qué cultivar en octubre en el hemisferio norte

Debemos tener en cuenta que en el hemisferio norte, durante octubre, el frío comienza a pisar más fuerte, por lo que debemos reducir el riego y controlar la propagación de hongo en las plantas. También se recomienda podar los cultivos, especialmente aquellos que tienen hojas y ramas secas.

Respecto a las semillas que se deben cultivar en el huerto, los expertos en jardinería sugieren sembrar las siguientes:

Acelga

Lechuga

Espinaca

Rúcula

Radicheta

Kale

Apio

Mostaza

Pak Choi

Mizuna

Cebolla de verdeo

Puerro

Cebolla

Perejil

Cilantro

Orégano

Tomillo

Eneldo

Chicharos

Habas

De esta forma, garantizarás tener un huerto repleto de vegetales y frutas para cosechar en pocos meses. Recuerda, además, fertilizar y abonar, según las necesidades de la planta.