Las 35 semillas que debes cultivar en tu huerto en octubre, según el calendario de siembra

Calendario de siembra: qué cultivar en octubre en el hemisferio sur
En octubre, la primavera se instala de lleno. Esto significa que algunas plantas exhibirán flores, mientras que otras necesitarán una dosis extra de riego, siempre evitando encharcar el sustrato. En sintonía, los expertos en jardinería recomiendan limpiar los canteros y desmalezar.
En lo que concierne a las semillas que se deben cultivar en el huerto durante octubre, los profesionales recomiendan estas opciones:
- Acelga
- Lechuga
- Espinaca
- Radicheta
- Rúcula
- Apio
- Kale
- Mostaza
- Pak Choi
- Mizuna
- Cebolla de verdeo
- Puerro
- Perejil
- Cilantro
- Albahaca
- Orégano
- Tomillo
- Cebollín
- Eneldo
- Tomate
- Pimiento
- Chile
- Chaucha
- Poroto
- Maíz
- Pepino
- Calabacin
- Calabaza
- Zapallito
- Zucchini
- Melón
- Sandía
semillas
Estas semillas brotarán en cuestión de semanas.
Calendario de siembra: qué cultivar en octubre en el hemisferio norte
Debemos tener en cuenta que en el hemisferio norte, durante octubre, el frío comienza a pisar más fuerte, por lo que debemos reducir el riego y controlar la propagación de hongo en las plantas. También se recomienda podar los cultivos, especialmente aquellos que tienen hojas y ramas secas.
Respecto a las semillas que se deben cultivar en el huerto, los expertos en jardinería sugieren sembrar las siguientes:
- Acelga
- Lechuga
- Espinaca
- Rúcula
- Radicheta
- Kale
- Apio
- Mostaza
- Pak Choi
- Mizuna
- Cebolla de verdeo
- Puerro
- Cebolla
- Perejil
- Cilantro
- Orégano
- Tomillo
- Eneldo
- Chicharos
- Habas
De esta forma, garantizarás tener un huerto repleto de vegetales y frutas para cosechar en pocos meses. Recuerda, además, fertilizar y abonar, según las necesidades de la planta.