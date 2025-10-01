Inicio Sociedad Huerto
Las 35 semillas que debes cultivar en tu huerto en octubre, según el calendario de siembra

Durante octubre podrás sembrar en tu huerto cualquiera de las siguientes semillas de rápido crecimiento y cosechar en pocos meses

Estas semillas te asegurarán una cosecha próspera.

Con el comienzo de un nuevo mes, nos encontraremos con oportunidades de renovar los cultivos del huerto. En octubre, el calendario de siembra nos señala que podremos cultivar un sinfín de semillas, independientemente de que vivas en el hemisferio sur o en el hemisferio norte. A continuación, la recomendación de expertos en jardinería.

Según los especialistas de ‘Cosas del Jardín’, en este mes debemos tener en cuenta el cambio drástico de temperatura. De un lado del hemisferio, el calor comenzará a decir presente con más fuerza; mientras que, del otro lado, las bajas temperaturas azotarán los huertos. En este sentido, para que los brotes crezcan rápidamente, te recomiendo cultivar las siguientes semillas y también realizar algunas tareas de jardinería puntuales.

Calendario de siembra: lo que debes sembrar en octubre en tu huerto.

Calendario de siembra: qué cultivar en octubre en el hemisferio sur

En octubre, la primavera se instala de lleno. Esto significa que algunas plantas exhibirán flores, mientras que otras necesitarán una dosis extra de riego, siempre evitando encharcar el sustrato. En sintonía, los expertos en jardinería recomiendan limpiar los canteros y desmalezar.

En lo que concierne a las semillas que se deben cultivar en el huerto durante octubre, los profesionales recomiendan estas opciones:

  • Acelga
  • Lechuga
  • Espinaca
  • Radicheta
  • Rúcula
  • Apio
  • Kale
  • Mostaza
  • Pak Choi
  • Mizuna
  • Cebolla de verdeo
  • Puerro
  • Perejil
  • Cilantro
  • Albahaca
  • Orégano
  • Tomillo
  • Cebollín
  • Eneldo
  • Tomate
  • Pimiento
  • Chile
  • Chaucha
  • Poroto
  • Maíz
  • Pepino
  • Calabacin
  • Calabaza
  • Zapallito
  • Zucchini
  • Melón
  • Sandía
Estas semillas brotar&aacute;n en cuesti&oacute;n de semanas.

Calendario de siembra: qué cultivar en octubre en el hemisferio norte

Debemos tener en cuenta que en el hemisferio norte, durante octubre, el frío comienza a pisar más fuerte, por lo que debemos reducir el riego y controlar la propagación de hongo en las plantas. También se recomienda podar los cultivos, especialmente aquellos que tienen hojas y ramas secas.

Respecto a las semillas que se deben cultivar en el huerto, los expertos en jardinería sugieren sembrar las siguientes:

  • Acelga
  • Lechuga
  • Espinaca
  • Rúcula
  • Radicheta
  • Kale
  • Apio
  • Mostaza
  • Pak Choi
  • Mizuna
  • Cebolla de verdeo
  • Puerro
  • Cebolla
  • Perejil
  • Cilantro
  • Orégano
  • Tomillo
  • Eneldo
  • Chicharos
  • Habas

De esta forma, garantizarás tener un huerto repleto de vegetales y frutas para cosechar en pocos meses. Recuerda, además, fertilizar y abonar, según las necesidades de la planta.

