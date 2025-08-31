Calendario de siembra: las 33 semillas que debes cultivar en septiembre, según experto en jardinería

En este sentido, a continuación, te revelaré el calendario de siembra de septiembre, tanto para el hemisferio norte como para el hemisferio sur. Así te asegurarás una cosecha próspera en un puñado de semanas.

Calendario de siembra: qué cultivar en septiembre en el hemisferio sur

En el hemisferio sur, septiembre está marcado por el fin del invierno y el inicio de la primavera. Esto significa que los días comenzarán a ser más cálidos. Según el canal de YouTube ‘La Huerta de Iván’, el huerto debe cuidarse de manera especial durante este mes, respetando las siguientes pautas: