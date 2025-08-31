Calendario de siembra: las 33 semillas que debes cultivar en septiembre, según experto en jardinería

- A pesar de que el clima sea un poco más cálido, debemos tener cuidado con las últimas heladas invernales.
- En esta época es crucial ajustar el riego, ya que las plantas demandarán más agua.
- Es menester renovar la tierra, incorporando compost y abonos orgánicos que nutran el suelo y proporcionen los nutrientes necesarios para el crecimiento de las nuevas siembras.
- También se recomienda eliminar las malas hierbas.
semillas huerto
Lo que debes cultivar en septiembre, según el calendario de siembra.
En cuanto a las semillas que podemos cultivar en septiembre en nuestro huerto, el calendario de siembra sugiere las siguientes:
- Acelga
- Lechuga
- Espinaca
- Rúcula
- Puerro
- Apio
- Cale
- Mostaza
- Remolacha
- Rabanito
- Zanahoria
- Nabo
- Fresas
- Cebolla
- Cebolla de verdeo
- Tomate
- Pimiento
- Berenjena
- Maíz
- Judías
- Girasol
- Camote
- Pepino
- Sandía
- Melón
- Calabaza
- Perejil
- Tomillo
- Cilantro
- Orégano
Calendario de siembra: qué cultivar en septiembre en el hemisferio norte
La misma fuente citada nos explica que en el hemisferio norte, durante este mes, experimentaremos la transición del verano al otoño. Por lo tanto, será una temporada marcada por el descenso de temperatura y el inicio de los días más frescos. En este sentido, las tareas que se deberán realizar en el huerto son las siguientes:
- Debemos retirar las plantas que se hayan secado por el verano y cosechar frutas maduras.
- La poda será fundamental en este mes, después de la floración de las plantas.
- Se debe ajustar el riego y disminuirse, evitando así que los cultivos se encharquen.
huerto semillas calendario de siembra
En cuanto a las semillas a cultivar en el hemisferio norte durante septiembre, el calendario de siembra recomienda:
- Acelga
- Lechuga
- Cebolla
- Puerro
- Espinaca
- Rúcula
- Apio
- Cale
- Hinojo
- Zanahoria
- Remolacha
- Rabanito
- Ajo
- Habas