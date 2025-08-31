Inicio Sociedad Semilla
Calendario de siembra: las 33 semillas que debes cultivar en septiembre, según experto en jardinería

Especialista en jardinería nos brinda el calendario de siembra de septiembre, sugiriéndonos cultivar distintas semillas en el huerto

Walter Vasquez
Septiembre es un mes especial para los amantes de la jardinería. Esta época es considerada una etapa de cambio y transición en el huerto, por lo tanto, debemos saber qué semillas cultivar para cosechar deliciosos alimentos en pocas semanas y también qué tareas de mantenimiento se tienen que realizar durante estos días.

En este sentido, a continuación, te revelaré el calendario de siembra de septiembre, tanto para el hemisferio norte como para el hemisferio sur. Así te asegurarás una cosecha próspera en un puñado de semanas.

Calendario de siembra: qué cultivar en septiembre en el hemisferio sur

En el hemisferio sur, septiembre está marcado por el fin del invierno y el inicio de la primavera. Esto significa que los días comenzarán a ser más cálidos. Según el canal de YouTube ‘La Huerta de Iván’, el huerto debe cuidarse de manera especial durante este mes, respetando las siguientes pautas:

  • A pesar de que el clima sea un poco más cálido, debemos tener cuidado con las últimas heladas invernales.
  • En esta época es crucial ajustar el riego, ya que las plantas demandarán más agua.
  • Es menester renovar la tierra, incorporando compost y abonos orgánicos que nutran el suelo y proporcionen los nutrientes necesarios para el crecimiento de las nuevas siembras.
  • También se recomienda eliminar las malas hierbas.
En cuanto a las semillas que podemos cultivar en septiembre en nuestro huerto, el calendario de siembra sugiere las siguientes:

  • Acelga
  • Lechuga
  • Espinaca
  • Rúcula
  • Puerro
  • Apio
  • Cale
  • Mostaza
  • Remolacha
  • Rabanito
  • Zanahoria
  • Nabo
  • Fresas
  • Cebolla
  • Cebolla de verdeo
  • Tomate
  • Pimiento
  • Berenjena
  • Maíz
  • Judías
  • Girasol
  • Camote
  • Pepino
  • Sandía
  • Melón
  • Calabaza
  • Perejil
  • Tomillo
  • Cilantro
  • Orégano

Calendario de siembra: qué cultivar en septiembre en el hemisferio norte

La misma fuente citada nos explica que en el hemisferio norte, durante este mes, experimentaremos la transición del verano al otoño. Por lo tanto, será una temporada marcada por el descenso de temperatura y el inicio de los días más frescos. En este sentido, las tareas que se deberán realizar en el huerto son las siguientes:

  • Debemos retirar las plantas que se hayan secado por el verano y cosechar frutas maduras.
  • La poda será fundamental en este mes, después de la floración de las plantas.
  • Se debe ajustar el riego y disminuirse, evitando así que los cultivos se encharquen.
huerto semillas calendario de siembra

En cuanto a las semillas a cultivar en el hemisferio norte durante septiembre, el calendario de siembra recomienda:

  • Acelga
  • Lechuga
  • Cebolla
  • Puerro
  • Espinaca
  • Rúcula
  • Apio
  • Cale
  • Hinojo
  • Zanahoria
  • Remolacha
  • Rabanito
  • Ajo
  • Habas

