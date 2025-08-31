La DGE suspendió las clases en zonas de 3 departamentos para el turno mañana tras las nevadas

Debido a intensas lluvias y nevadas, la Dirección General de Escuelas (DGE) anunció que para este lunes se suspenden las clases presenciales en zonas de Tupungato, Luján y Lavalle durante el turno mañana.
Debido a intensas lluvias y nevadas, la Dirección General de Escuelas (DGE) anunció que para este lunes se suspenden las clases presenciales en zonas de Tupungato, Luján y Lavalle durante el turno mañana.
La suspensión de clases es en las escuelas de todos los niveles y modalidades en La Carrera, Santa Clara, zona alta de Gualtallary, Zampalito, zona sur de La Arboleda, de Tupungato; en Potrerillos y Cacheuta, de Luján de Cuyo; y El Secano, de Lavalle.
Desde la Dirección General de Escuelas explicaron que “debido a la intransitabilidad de los caminos de acceso, ocasionada por las lluvias intensas y nevadas, y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informa que para este lunes 1 de setiembre se determinó la suspensión de clases presenciales en el turno mañana”.
La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza, detallaron desde la DGE.
En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad.