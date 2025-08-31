La DGE suspendió las clases en zonas de 3 departamentos para el turno mañana tras las nevadas

La suspensión de clases es en las escuelas de todos los niveles y modalidades en La Carrera, Santa Clara, zona alta de Gualtallary, Zampalito, zona sur de La Arboleda, de Tupungato; en Potrerillos y Cacheuta, de Luján de Cuyo; y El Secano, de Lavalle.

nevada-potrerillos-pronostico-mendoza-3 En las escuelas de Potrerillos no habrá clases este lunes por las nevadas.

Nevadas, clases e intrasitabilidad de caminos

Desde la Dirección General de Escuelas explicaron que “debido a la intransitabilidad de los caminos de acceso, ocasionada por las lluvias intensas y nevadas, y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informa que para este lunes 1 de setiembre se determinó la suspensión de clases presenciales en el turno mañana”.