Photinia, la planta que todos quieren tener en casa

La palabra "Photinia" proviene del griego "photeinos", que significa "brillante", haciendo referencia a la apariencia de sus características hojas. Pese a que muchas de sus hojas pueden ser tóxicas para mascotas y humanos, lo cierto es que todos la quieren por sus beneficios, que son los que se muestran a continuación:

Privacidad y control de ruido: su crecimiento denso y rápido la convierte en un arbusto ideal para formar cercos, proporcionando una barrera natural que aumenta la privacidad en el hogar y atenúa el ruido exterior.

su crecimiento denso y rápido la convierte en un arbusto ideal para formar cercos, proporcionando una barrera natural que aumenta la privacidad en el hogar y atenúa el ruido exterior. Purificación del aire: como cualquier planta, la photinia purifica el aire al absorber dióxido de carbono y liberar oxígeno mediante la fotosíntesis. También puede absorber algunos contaminantes del aire.

como cualquier planta, la photinia purifica el aire al absorber dióxido de carbono y liberar oxígeno mediante la fotosíntesis. También puede absorber algunos contaminantes del aire. Beneficios estéticos: es una planta muy apreciada por su llamativo color rojizo en los brotes nuevos de primavera y su follaje verde el resto del año, lo que aporta belleza y dinamismo al jardín.

jardin, planta A través de esta planta, puedes crear un cerco en tu casa.

Más allá de los beneficios, esta planta es muy buscada por ser resistente a las plagas y enfermedades comunes, lo que reduce la necesidad de tratamientos químicos.

Ya lo sabes, si estás buscando una planta exótica para tener en casa esta primavera, puedes considerar a la Photinia como una opción seria con grandes ventajas.

Cómo cuidar a la planta Photinia en casa

Para cuidar una photinia en casa, asegúrate de que reciba sol directo o al menos luz abundante y que esté protegida del viento fuerte. Riega la planta de forma regular pero sin encharcar, ya que prefiere suelos bien drenados.

Poda la planta anualmente, preferiblemente en primavera, y corta los brotes laterales para promover el crecimiento de nuevas hojas rojas. Con respecto al abono, tienes que saber que se realiza una o dos veces al año como mucho, con un fertilizante universal.

Al igual que sucede con cualquier planta, deberás revisar periódicamente a la Photinia para detectar a tiempo enfermedades o plagas. Como se dijo antes, la presencia de estas no es para nada frecuente.