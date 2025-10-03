A la hora de conformar su jardín, muchas son las personas que sueñan con tener una planta que decore y además pueda ser funcional. En concreto, hay una que puede cumplir este y muchos otros beneficios y es exótica, ya que es originaria de Asia.
Perteneciente a la familia de las rosas, la Photinia es un género de árboles y arbustos que se caracteriza por su rápido crecimiento y follaje en el jardín, que presenta tonalidades rojizas o bronceadas en la brotación.
La palabra "Photinia" proviene del griego "photeinos", que significa "brillante", haciendo referencia a la apariencia de sus características hojas. Pese a que muchas de sus hojas pueden ser tóxicas para mascotas y humanos, lo cierto es que todos la quieren por sus beneficios, que son los que se muestran a continuación:
Más allá de los beneficios, esta planta es muy buscada por ser resistente a las plagas y enfermedades comunes, lo que reduce la necesidad de tratamientos químicos.
Ya lo sabes, si estás buscando una planta exótica para tener en casa esta primavera, puedes considerar a la Photinia como una opción seria con grandes ventajas.
Para cuidar una photinia en casa, asegúrate de que reciba sol directo o al menos luz abundante y que esté protegida del viento fuerte. Riega la planta de forma regular pero sin encharcar, ya que prefiere suelos bien drenados.
Poda la planta anualmente, preferiblemente en primavera, y corta los brotes laterales para promover el crecimiento de nuevas hojas rojas. Con respecto al abono, tienes que saber que se realiza una o dos veces al año como mucho, con un fertilizante universal.
Al igual que sucede con cualquier planta, deberás revisar periódicamente a la Photinia para detectar a tiempo enfermedades o plagas. Como se dijo antes, la presencia de estas no es para nada frecuente.