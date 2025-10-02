Ni romero ni laurel: dile adiós a las canas con esta planta que protege el cabello casi al instante

Expertos en belleza señalan que esta planta tiene propiedades naturales que estimulan la producción de melanina, al mismo tiempo que oscurecen el cabello en canas prematuras y débiles. Por lo tanto, si recién estás experimentando tus primeros días de canicie, este tinte casero es la solución ideal.

Por otro lado, la salvia es una fuente importante de antioxidantes, lo cual mejora la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, permitiendo que los folículos pilosos reciban más nutrientes y oxígeno, fortaleciéndolos y estimulando su crecimiento.

Además, un tinte casero de salvia ayudará a regular la producción de sebo y a combatir la caspa gracias a sus propiedades astringentes y antimicrobianas. De esta manera, dicha planta representará un gran beneficio para las personas que habitualmente tienen cabello graso.

salvia planta.jpg Descubre cómo usar una planta del jardín para tapar las canas.

Para elaborar este tinte casero deberás reunir una taza de salvia fresca y una taza de agua. Hecho esto, tendrás que colocar la planta en una olla, junto con el agua, y llevar a fuego medio. Una vez que rompa en hervor, aguardar 15 minutos. Después retirar del fuego, tapar y esperar a que reposa 30 minutos para posteriormente colar.

Cuando ya tengas listo el tinte casero de salvia, solamente tendrás que aplicarlo en el cabello, masajeándolo y poniendo énfasis en los sectores donde tienes canas. Dejar que actúe 25 minutos y posteriormente aclarar con agua tibia. Se sugiere hacer este procedimiento antes de lavar el pelo como lo haces habitualmente. Este truco, en caso de ser necesario, lo puedes repetir cada una semana.