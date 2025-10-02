Inicio Sociedad Canas
Ni romero ni laurel: dile adiós a las canas con esta planta que protege el cabello casi al instante

Hay una planta que muchos la comenzaron a ver con otros ojos, ya que posee beneficios muy auspiciosos para la aparición de las canas

Walter Vasquez
Descubre cómo tapar las canas utilizando una planta.

Aunque el romero y el laurel son dos plantas con un amplio prestigio por sus cualidades para cuidar el cabello, hay otra especie que, además de fortalecer el pelo, tiene el poder necesario para ocultar las canas. Este ejemplar lo puedes tener en el jardín y te será útil para preparar un tinte casero infalible.

Canas: prepara un tinte con esta planta para oscurecer el cabello al instante

Los tintes caseros para tapar canas se caracterizan, además de su efectividad, por elaborarse con pocos ingredientes. En este caso, acudiremos a la sugerencia de especialistas para aprovechar las propiedades nobles de la salvia.

salvia.jpg
Las propiedades de la salvia ayudarán a tapar las canas y fortalecer el cabello.

Expertos en belleza señalan que esta planta tiene propiedades naturales que estimulan la producción de melanina, al mismo tiempo que oscurecen el cabello en canas prematuras y débiles. Por lo tanto, si recién estás experimentando tus primeros días de canicie, este tinte casero es la solución ideal.

Por otro lado, la salvia es una fuente importante de antioxidantes, lo cual mejora la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, permitiendo que los folículos pilosos reciban más nutrientes y oxígeno, fortaleciéndolos y estimulando su crecimiento.

Además, un tinte casero de salvia ayudará a regular la producción de sebo y a combatir la caspa gracias a sus propiedades astringentes y antimicrobianas. De esta manera, dicha planta representará un gran beneficio para las personas que habitualmente tienen cabello graso.

salvia planta.jpg
Descubre cómo usar una planta del jardín para tapar las canas.

Para elaborar este tinte casero deberás reunir una taza de salvia fresca y una taza de agua. Hecho esto, tendrás que colocar la planta en una olla, junto con el agua, y llevar a fuego medio. Una vez que rompa en hervor, aguardar 15 minutos. Después retirar del fuego, tapar y esperar a que reposa 30 minutos para posteriormente colar.

Cuando ya tengas listo el tinte casero de salvia, solamente tendrás que aplicarlo en el cabello, masajeándolo y poniendo énfasis en los sectores donde tienes canas. Dejar que actúe 25 minutos y posteriormente aclarar con agua tibia. Se sugiere hacer este procedimiento antes de lavar el pelo como lo haces habitualmente. Este truco, en caso de ser necesario, lo puedes repetir cada una semana.

