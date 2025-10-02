Evita salir durante un alerta.
Luego de varias semanas en alerta por vientos, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes ráfagas a una gran cantidad de provincias. A continuación te contaremos todos los detalles sobre el alerta en estas provincias y las medidas que debes tomar para cuidarte.

Alerta por fuertes ráfagas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes vientos a las provincias de La Rioja, San Luis, La Pampa, Buenos Aires, Neuquén, Santa Cruz y Chubut. El área será afectada por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

La alerta amarilla significa posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

mapa_alertas - 2025-10-02T095354.373
Estas son las provincias en alerta este viernes.

El alerta meteorológico es un mensaje que informa acerca de la posible ocurrencia de fenómenos que por sus características podrían poner en riesgo el medioambiente o la vida y bienes de la sociedad. Son mensajes de carácter preventivo y se emiten días u horas antes de la ocurrencia del fenómeno.

Recomendaciones

El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de vientos a las provincias

viento mujer
Toma las medidas necesarias para cuidarte de los fuertes vientos.

  • Evitá actividades al aire libre.
  • Asegurá los elementos que puedan volarse.
  • Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

