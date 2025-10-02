Alerta por fuertes ráfagas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes vientos a las provincias de La Rioja, San Luis, La Pampa, Buenos Aires, Neuquén, Santa Cruz y Chubut. El área será afectada por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

La alerta amarilla significa posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.