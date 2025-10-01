La planta de interior exótica que le da vida y color a tu hogar

planta suculenta En su ambiente natural, las bromelias crecen ancladas sobre rocas, troncos o ramas de otras plantas. Imagen: Freepik.

Cuidados de la planta

Como la mayoría de las plantas tropicales, la guzmania requiere un entorno cálido y húmedo, pero no resiste la luz directa del sol ya que en su ambiente natural se encuentra bajo la cúpula arbórea. Lo ideal es colocar la guzmania en una habitación luminosa, alejada de ventanas o fuentes de luz directa que pueden quemar las hojas. Al mismo tiempo, hay que evitar las zonas con corrientes de aire, y fuentes artificiales de calor o frío como aires acondicionados o radiadores, porque secan el ambiente.

En cuanto al riego, presta atención a que el agua caiga sobre esos pequeños espacios en el nacimiento de las hojas y sobre estas, ya que esta planta absorbe humedad por ellas. Riega cada dos o tres días en los meses cálidos y una o dos veces por semana en invierno. De forma adicional, puedes pulverizar la planta al menos dos o tres veces por semana para aportar humedad ambiental.

La poda de la guzmania se basa en un mantenimiento sencillo, ya que hay que ir retirando las hojas secas o inflorescencias conforme se estropean o se marchitan. Cabe destacar que la planta se muere tras la floración, aunque genera brotes laterales que se pueden separar con cuidado del tallo madre para volver a plantar.