La planta de interior exótica que le da vida y color a tu hogar

Esta planta se destaca porque tiene tonos que van desde el verde intenso hasta el rojo brillante, fucsia, amarillo y naranja

Esta planta es popular por su exótica belleza. Imagen: Freepik.

La Sansevieria, Pothos y Costilla de Adán son plantas de interior típicas para embellecer y purificar el aire del hogar. Se destacan por su facilidad de cuidado y por su resistencia, por eso son algunas de las especies más elegidas para crear un jardín interior.

No todas las plantas pueden cultivarse en habitaciones del hogar, por eso hoy queremos recomendar una planta tropical que es para interiores y tiene una belleza de otro mundo. Tiene tonos que van desde el verde intenso hasta el rojo brillante, fucsia, amarillo y naranja, incluso, algunas especies presentan hojas moteadas o rayadas.

La bromelia o guzmania es una especie particular que tiene hojas en forma de cinta en colores verdes. Crece dispuesta en roseta, dando forma a un pequeño depósito de agua donde se inserta. Sus inflorescencias son de tonos cálidos que pueden ir del amarillo al rojizo, con un tallo central y unas vistosas brácteas fucsias que dan vida a la planta, y suelen confundirse con flores.

En su ambiente natural, las bromelias crecen ancladas sobre rocas, troncos o ramas de otras plantas. Imagen: Freepik.

Cuidados de la planta

Como la mayoría de las plantas tropicales, la guzmania requiere un entorno cálido y húmedo, pero no resiste la luz directa del sol ya que en su ambiente natural se encuentra bajo la cúpula arbórea. Lo ideal es colocar la guzmania en una habitación luminosa, alejada de ventanas o fuentes de luz directa que pueden quemar las hojas. Al mismo tiempo, hay que evitar las zonas con corrientes de aire, y fuentes artificiales de calor o frío como aires acondicionados o radiadores, porque secan el ambiente.

En cuanto al riego, presta atención a que el agua caiga sobre esos pequeños espacios en el nacimiento de las hojas y sobre estas, ya que esta planta absorbe humedad por ellas. Riega cada dos o tres días en los meses cálidos y una o dos veces por semana en invierno. De forma adicional, puedes pulverizar la planta al menos dos o tres veces por semana para aportar humedad ambiental.

bromelias

La poda de la guzmania se basa en un mantenimiento sencillo, ya que hay que ir retirando las hojas secas o inflorescencias conforme se estropean o se marchitan. Cabe destacar que la planta se muere tras la floración, aunque genera brotes laterales que se pueden separar con cuidado del tallo madre para volver a plantar.

