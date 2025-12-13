Qué tengo que hacer para cuidar las rosas en verano

En este artículo exploramos varios tipos de rosas, los cuidados esenciales, cada cuánto debes aplicar un riego, y cómo proteger a esta especie durante el verano.

riego del rosal ¿Cuál es la mejor hora para regar una planta de rosas en verano? Descúbrelo en este artículo.

Tipos de rosas

Rosas híbridas de té: conocidas por sus grandes flores y su capacidad para florecer repetidamente.

Rosas trepadoras: son ideales para cubrir pérgolas y cercas, pueden alcanzar alturas considerables y proporcionar una floración espectacular.

Rosas floribunda: producen racimos de flores pequeñas y son ideales para cualquier jardín debido a su resistencia y su capacidad de florecer continuamente.

Rosas arbustivas: son plantas resistentes y fáciles de cuidar, adecuadas para setos y paisajes más naturales.

Rosas grandiflora: una combinación de híbridos de té y floribunda, estos rosales producen grandes flores en racimos.

Cuidados de la planta en verano

SI tienes un rosal en el jardín de casa, es importante que riegues temprano en la mañana o al final de la tarde para minimizar la evaporación y permitir que las plantas absorban la mayor cantidad de agua posible antes del calor del día.