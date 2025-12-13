Qué tengo que hacer para cuidar las rosas en verano

Muchos jardineros inexpertos creen que el rosal en flor requiere muchos cuidados para florecer fragante, pero en realidad es un prejuicio. Sin embargo, en los meses de calor intenso y sequía, sí se recomienda tomar algunas precauciones para que la planta sobreviva a la estación.
En este artículo exploramos varios tipos de rosas, los cuidados esenciales, cada cuánto debes aplicar un riego, y cómo proteger a esta especie durante el verano.
Tipos de rosas
- Rosas híbridas de té: conocidas por sus grandes flores y su capacidad para florecer repetidamente.
- Rosas trepadoras: son ideales para cubrir pérgolas y cercas, pueden alcanzar alturas considerables y proporcionar una floración espectacular.
- Rosas floribunda: producen racimos de flores pequeñas y son ideales para cualquier jardín debido a su resistencia y su capacidad de florecer continuamente.
- Rosas arbustivas: son plantas resistentes y fáciles de cuidar, adecuadas para setos y paisajes más naturales.
- Rosas grandiflora: una combinación de híbridos de té y floribunda, estos rosales producen grandes flores en racimos.
Cuidados de la planta en verano
SI tienes un rosal en el jardín de casa, es importante que riegues temprano en la mañana o al final de la tarde para minimizar la evaporación y permitir que las plantas absorban la mayor cantidad de agua posible antes del calor del día.
Los vientos secos y calientes pueden deshidratar rápidamente las rosas. Si es necesario, utiliza barreras contra el viento para proteger tus rosales. Por otro lado, es importante que evites podar de manera excesiva durante el verano. Si bien es necesario podar, tienes que limitarte a eliminar ramas muertas o enfermas, y flores marchitas.
Mantén el suelo bien drenado para evitar la acumulación de agua, que puede provocar la pudrición de las raíces. Revisa tus rosales con regularidad para detectar signos de estrés, plagas o enfermedades. Un monitoreo constante permite una acción rápida y efectiva.