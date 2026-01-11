La extraña plaga que invade a Estados Unidos y amenaza con dominar ríos enteros

Ante esta situación, autoridades como el Servicio Geológico de los Estados Unidos han iniciado campañas para prevenir su propagación. En Missouri, se recomienda a los pescadores que, al capturar un ejemplar, lo eliminen y notifiquen de inmediato a los organismos correspondientes.

El pez cabeza de serpiente, originario de Asia, ha causado alarma en Estados Unidos debido su órgano respiratorio especial que le permite absorber oxígeno tanto del agua como del aire, lo que lo hace capaz de sobrevivir fuera del agua durante varios días, siempre que su piel se mantenga húmeda.

plaga, pez Este pez, que puede estar horas fuera del agua, consume una gran variedad de presas.

BBC Mundo indicó que el pez cabeza de serpiente consume una amplia variedad de presas, desde peces pequeños hasta ranas, cangrejos, insectos, zooplancton y crustáceos adultos o juveniles. Claramente, amenazando los ecosistemas marinos.

La propagación del pez cabeza de serpiente fue registrada en múltiples estados. Además de Maryland, Smithsonian Magazine enumeró su presencia en Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Arkansas y Misuri.

El primer avistamiento de este extraño pez

De acuerdo con Smithsonian Magazine, el primer ejemplar fue identificado en 2002 en la localidad de Crofton, en el estado de Maryland. Según detalló la publicación, la detección temprana de ejemplares juveniles indicaba que la especie ya estaba reproduciéndose, y a una gran velocidad.

Claro, sucede que es algo que a este pez no le cuesta. Las hembras son capaces de poner hasta 10.000 huevos al año, aunque Smithsonian Magazine señaló que esa cifra puede ascender a 50.000 en ciertos contextos.

Por ahora, y gracias a las estrategias de erradicación y a la colaboración ciudadana, el avistamiento de este pez es más limitado actualmente.