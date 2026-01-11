La extraña plaga que invade a Estados Unidos y amenaza con dominar ríos enteros

Parece una especie sacada de una película de ciencia ficción, pero no lo es. Poco a poco, el pez cabeza de serpiente, conocido bajo el nombre de especie de Channa argus, se va convirtiendo en una plaga que amenaza los ecosistemas en una parte del planeta.
Si bien es originario de Asia, lo cierto es que ha sido Estados Unidos el que ha alertado por la presencia en su país en abril del año pasado. Sin embargo, su presencia sigue amenazando con crecer.
Pez cabeza de serpiente, la extraña plaga que invade a Estados Unidos
Esta variedad de pez, conocida comúnmente como cabeza de serpiente del norte, no solo presenta un comportamiento altamente depredador, sino que además posee una serie de adaptaciones fisiológicas que dificultan su contención y facilitan su propagación.
Ante esta situación, autoridades como el Servicio Geológico de los Estados Unidos han iniciado campañas para prevenir su propagación. En Missouri, se recomienda a los pescadores que, al capturar un ejemplar, lo eliminen y notifiquen de inmediato a los organismos correspondientes.
El pez cabeza de serpiente, originario de Asia, ha causado alarma en Estados Unidos debido su órgano respiratorio especial que le permite absorber oxígeno tanto del agua como del aire, lo que lo hace capaz de sobrevivir fuera del agua durante varios días, siempre que su piel se mantenga húmeda.
BBC Mundo indicó que el pez cabeza de serpiente consume una amplia variedad de presas, desde peces pequeños hasta ranas, cangrejos, insectos, zooplancton y crustáceos adultos o juveniles. Claramente, amenazando los ecosistemas marinos.
La propagación del pez cabeza de serpiente fue registrada en múltiples estados. Además de Maryland, Smithsonian Magazine enumeró su presencia en Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Arkansas y Misuri.
El primer avistamiento de este extraño pez
De acuerdo con Smithsonian Magazine, el primer ejemplar fue identificado en 2002 en la localidad de Crofton, en el estado de Maryland. Según detalló la publicación, la detección temprana de ejemplares juveniles indicaba que la especie ya estaba reproduciéndose, y a una gran velocidad.
Claro, sucede que es algo que a este pez no le cuesta. Las hembras son capaces de poner hasta 10.000 huevos al año, aunque Smithsonian Magazine señaló que esa cifra puede ascender a 50.000 en ciertos contextos.
Por ahora, y gracias a las estrategias de erradicación y a la colaboración ciudadana, el avistamiento de este pez es más limitado actualmente.