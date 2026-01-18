Paulo Dybala volvió al gol en la victoria de la Roma y por ahora está lejos de pasar a Boca

Dybala jugó de arranque, fue la figura, marcó a los 72' y salió remplazado unos minutos más tarde en la victoria 2 a 0 de los romanos en condición de visitante, un resultado que les permite ocupar el cuarto puesto de la tabla con 42 unidades, 7 menos que el líder Inter.

dybala 2 Paulo Dybala marcó y fue figura en la Roma.

La labor de Dybala y su continuidad en las últimas semanas hacen más concreta la posibilidad de que renueve su contrato con la Roma y quede descartada la chance de jugar en Boca junto a su amigo Leandro Paredes.