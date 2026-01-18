Inicio Ovación Fútbol Paulo Dybala
Paulo Dybala volvió al gol en la victoria de la Roma y por ahora está lejos de pasar a Boca

Paulo Dybala fue titular y marcó un gol en el triunfo de la Roma frente al Torino por la fecha 21 de la Serie A de Italia.

Por UNO
Dybala está en un muy buen momento.

Paulo Dybala fue titular y marcó un gol en el triunfo de la Roma frente al Torino por la fecha 21 de la Serie A de Italia acrecentando las posibilidades de que renueve su contrato con el club de la capital italiana.

Dybala jugó de arranque, fue la figura, marcó a los 72' y salió remplazado unos minutos más tarde en la victoria 2 a 0 de los romanos en condición de visitante, un resultado que les permite ocupar el cuarto puesto de la tabla con 42 unidades, 7 menos que el líder Inter.

dybala 2
Paulo Dybala marcó y fue figura en la Roma.

La labor de Dybala y su continuidad en las últimas semanas hacen más concreta la posibilidad de que renueve su contrato con la Roma y quede descartada la chance de jugar en Boca junto a su amigo Leandro Paredes.

Con 32 años el cordobés suma 3 goles en 20 partidos oficiales jugados esta temporada, llegó a 44 tantos desde que llegó a Roma y a 131 en la Serie A donde supera a Lautaro Martínez (125) y solo está detrás de Gabriel Batistuta (184), Hernán Crespo (53) y Enrique Omar Sívori (147).

Embed - GOLAZO DE DYBALA Y TRIUNFAZO DE LA ROMA PARA ENTRAR EN ZONA DE CHAMPIONS | Torino 0-2 Roma | RESUMEN

Roma se acomoda en la Serie A

Con el triunfo de visitante frente a Torino Roma llegó a 42 puntos en 21 fechas (ganó 14 y perdió 7 partidos) y quedó a 7 del Inter, único puntero. Torino, con Gio Simeone de titular, está 13 con 23 puntos.

Los otros resultados de la jornada: Bologna 1 - Fiorentina 2, Parma 0 - Genoa 0 y más tarde juegan Milan vs. Lecce.

