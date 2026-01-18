Boca juega con Olimpia de Paraguay su segundo amistoso de pretemporada

Línea por línea, los convocados son: en el arco, Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García. Marchesín llega como referente y favorito al puesto, mientras que Brey y García estarán bajo la lupa del DT para ser evaluados de cara a un año exigente.

En la defensa, los citados son: Juan Barinaga, Lucas Blondel, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida.

El mediocampo es donde se concentran varios de los más destacados de la lista. Leandro Paredes encabeza la convocatoria y asoma como uno de los ejes del equipo, acompañado por Milton Delgado, Camilo Rey Domenech, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Ander Herrera, Kevin Zenón, Agustín Martegani y Alan Velasco. La presencia de Herrera y Paredes aporta experiencia internacional, mientras que Zenón y Velasco suman dinámica y desequilibrio, en una zona del campo donde Boca busca equilibrio entre recuperación, circulación y creatividad.

En el ataque, los delanteros convocados son Lucas Janson, Brian Aguirre, Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. Zeballos continúa su proceso de recuperación futbolística tras las lesiones que lo alejaron de las canchas, mientras que Merentiel se perfila como una de las principales cartas ofensivas por su potencia y capacidad goleadora. Janson y Aguirre, por su parte, intentarán aprovechar el amistoso para ganar terreno en la consideración del cuerpo técnico.