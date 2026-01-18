Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
Boca juega con Olimpia de Paraguay su segundo amistoso de pretemporada

Este domingo Boca Juniors enfrenta en San Nicolás a Olimpia en su segundo amistoso de pretemporada. Los convocados y dónde ver por TV

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Leandro Paredes vuelve a ser el eje de la formación del Boca Juniors de Claudio Úbeda, que se probará con Olimpia de Paraguay en un amistoso internacional.

Boca Juniors tiene para este domingo, desde las 21, otro compromiso amistoso que sirve para que el entrenador Claudio Úbeda prepare al plantel para una temporada exigente. El Xeneize se medirá con Olimpia de Paraguay en el estadio Único de San Nicolás, con capacidad para 25 mil personas.

Este encuentro preparatorio entre Boca, que viene de igualara 0 a 0 con Nacional de Colombia; y Olimpia de Paraguay, se podrá ver por TV desde la plataforma Disney+ Premium.

Agustín Marchesín

Quienes son los convocados de Boca para enfrentar a Olimpia

Para este amistoso de pretemporada de carácter internacional, el entrenador Claudio Úbeda dio a conocer la nómina, que está conformada por un mix de jugadores habituales del plantel, la adición de refuerzos de jerarquía, y jóvenes que buscan consolidarse.

Línea por línea, los convocados son: en el arco, Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García. Marchesín llega como referente y favorito al puesto, mientras que Brey y García estarán bajo la lupa del DT para ser evaluados de cara a un año exigente.

En la defensa, los citados son: Juan Barinaga, Lucas Blondel, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida.

El mediocampo es donde se concentran varios de los más destacados de la lista. Leandro Paredes encabeza la convocatoria y asoma como uno de los ejes del equipo, acompañado por Milton Delgado, Camilo Rey Domenech, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Ander Herrera, Kevin Zenón, Agustín Martegani y Alan Velasco. La presencia de Herrera y Paredes aporta experiencia internacional, mientras que Zenón y Velasco suman dinámica y desequilibrio, en una zona del campo donde Boca busca equilibrio entre recuperación, circulación y creatividad.

En el ataque, los delanteros convocados son Lucas Janson, Brian Aguirre, Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. Zeballos continúa su proceso de recuperación futbolística tras las lesiones que lo alejaron de las canchas, mientras que Merentiel se perfila como una de las principales cartas ofensivas por su potencia y capacidad goleadora. Janson y Aguirre, por su parte, intentarán aprovechar el amistoso para ganar terreno en la consideración del cuerpo técnico.

