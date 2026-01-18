Cómo le fue a Independiente Rivadavia sin Sebastián Villa

El partido que se perdió Sebastián Villa fue por suspensión, tras haber visto la roja en el clásico contra Godoy Cruz del Clausura. Ese duelo fue contra Banfield y terminó en derrota para la Independiente Rivadavia 2 a 1.

Los cifras totales siguen el mismo camino. Desde que arribó a Mendoza, Sebastián Villa jugó todos los encuentros oficiales, menos el mencionado ante el Taladro. Pero no solo eso: apenas se perdió 103 minutos de los 5400 que acumuló contando todos los partidos. Sí, una máquina.

El reseteo ofensivo de Alfredo Berti

Sabiendo que Sebastián Villa es irremplazable, al menos en las opciones que tiene en su plantel, Alfredo Berti cambia su ofensiva. Para el duelo de hoy, la idea del enternador será apostar a Alex Arce de referencia, más la pimienta de Fabrizio Sartori y el desparpajo de Matías Fernández.

Es cierto que perderá el mano a mano por izquierda que aportaba el colombiano pero la Lepra intentará ganar una segunda presencia con Sartori flotando cerca del paraguayo.