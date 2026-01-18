Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Ausencia sensible

Cómo le fue a Independiente Rivadavia sin Sebastián Villa

Sebastián Villa, clave en el 2025, será el nombre a reemplazar en el inicio de la defensa del título. Un enorme desafío para Alfredo Berti y el equipo

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
Sebastián Villa sigue en Colombia, a la espera de novedades de su futuro.

El año arranca hoy para Independiente Rivadavia, en una temporada que tendrá calendario repleto de acción. La defensa del título de Copa Argentina será la primera parada, un desafío de alto vuelo tras dejar la vara por las nubes para Alfredo Berti y los suyos.

La ausencia de Sebastián Villa será el dilema a resolver por parte del entrenador. El colombiano sigue con licencia extendida en Colombia mientras se define su futuro y no lucirá la 22 esta tarde en San Luis. Por jerarquía, ascendencia y liderazgo, su faltazo no pasará inadvertido.

Sebastián Villa Alfredo Berti expulsión Independiente Rivadavia
Sebastián Villa sale y Alfredo Berti rearma su ataque.

En el histórico 2025, Sebastián Villa logró jugar con una regularidad que lo potenció por el rodaje que acumuló partido tras partido. Los números hablan por sí solos: el delantero se perdió un solo encuentro de los 39 que disputó la Lepra entre Torneo Apertura, Clausura y Copa Argentina de la temporada pasada.

El partido que se perdió Sebastián Villa fue por suspensión, tras haber visto la roja en el clásico contra Godoy Cruz del Clausura. Ese duelo fue contra Banfield y terminó en derrota para la Independiente Rivadavia 2 a 1.

Los cifras totales siguen el mismo camino. Desde que arribó a Mendoza, Sebastián Villa jugó todos los encuentros oficiales, menos el mencionado ante el Taladro. Pero no solo eso: apenas se perdió 103 minutos de los 5400 que acumuló contando todos los partidos. Sí, una máquina.

El reseteo ofensivo de Alfredo Berti

Sabiendo que Sebastián Villa es irremplazable, al menos en las opciones que tiene en su plantel, Alfredo Berti cambia su ofensiva. Para el duelo de hoy, la idea del enternador será apostar a Alex Arce de referencia, más la pimienta de Fabrizio Sartori y el desparpajo de Matías Fernández.

Es cierto que perderá el mano a mano por izquierda que aportaba el colombiano pero la Lepra intentará ganar una segunda presencia con Sartori flotando cerca del paraguayo.

