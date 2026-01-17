Gimnasia y Esgrima presentó otro refuerzo y entró en la cuenta regresiva del debut en Primera

Gimnasia y Esgrima culminó su pretemporada en Buenos Aires y sumó un nuevo refuerzo a pocos días de su debut histórico en la Primera División del fútbol argentino.
El Lobo jugará el jueves ante Central Córdoba, en Santiago del Estero, pero antes anunció el arribo de Juan Pablo Álvarez, volante externo que llega proveniente de Cerro de Uruguay.
El futbolista de 29 años, surgido de Banfield y con paso por Colón de Santa Fe, estaba libre y firmó su contrato por un año con el conjunto blanquinegro.
El plantel mensana ya está en Mendoza y el próximo miércoles 21 de enero, por la tarde, viajará en un vuelo chárter a Santiago del Estero para enfrentar el jueves a las 22.15 a Central Córdoba.
El viernes al mediodía regresará para preparar el primer partido de local que será el martes 27 a las 20 frente a San Lorenzo.