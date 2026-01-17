Gimnasia y Esgrima presentó otro refuerzo y entró en la cuenta regresiva del debut en Primera

El Lobo jugará el jueves ante Central Córdoba, en Santiago del Estero, pero antes anunció el arribo de Juan Pablo Álvarez, volante externo que llega proveniente de Cerro de Uruguay.

gimnasia alvarez 1 Gimnasia y Esgrima sumó a Juan Pablo Álvarez.

El futbolista de 29 años, surgido de Banfield y con paso por Colón de Santa Fe, estaba libre y firmó su contrato por un año con el conjunto blanquinegro.