Netflix: la película más subida de tono de 2025 que sigue calentando la pantalla con una chispa prohibida

A varios meses de su estreno, Caerás se consolidó como una de las propuestas más comentadas de Netflix dentro de su catálogo de series y películas europeas. Esta producción alemana de 2025 logró destacarse rápidamente por su combinación de drama romántico, erotismo y varias escenas subidas de tono.
Dirigida por Sherry Hormann y con guion de Stefanie Sycholt, la película propone una historia marcada por el deseo, la atracción y las decisiones impulsivas. El relato sigue a una mujer que se deja llevar por una relación tan apasionada como peligrosa, dando lugar a un vínculo cargado de tensión emocional y escenas de subida de tono que aportan un clima provocador.
Con una duración de 1 hora y 43 minutos, Caerás fue uno de los títulos más vistos en Netflix durante la segunda mitad de 2025 y mantuvo un fuerte interés del público internacional gracias a su estética cuidada, su ritmo envolvente y un elenco sólido. La crítica también acompañó su impacto, destacando su capacidad para combinar erotismo y drama sin caer en lugares comunes.
Ya entrado enero de 2026, la película sigue siendo una opción ideal para quienes buscan una historia intensa, romántica y subida de tono, perfecta para una noche de cine diferente en la plataforma de Netflix.
Netflix: tráiler de la película Caerás
Netflix: de qué trata la película Caerás
La película Caerás, disponible en Netflix, centra su trama en Lilli, una mujer que sospecha del nuevo prometido de su hermana. Pero cuando un atractivo desconocido se cruza en su camino, se distrae de repente con su propio deseo.
Esta película centra su relato en Lilli (Svenja Jung), quien va a visitar a su hermana Valeria (Tijan Marei) y descubre que ésta se ha comprometido con Manu (Victor Meutelet), un francés del cual desconfía al instante.
A su vez, Lilli conoce a Tom (Theo Trebs), el gerente de un club nocturno, deja de ser un extraño que llega a su vida, pero con quién conecta inmediatamente. Y, por supuesto, se deja llevar por las garras del deseo.
Reparto de Caerás, película de Netflix
- Svenja Jung como Lilli
- Theo Trebs como Tom
- Tijan Marei como Valeria
- Thomas Kretschmann como Nick
- Victor Meutelet como Manu
- Antje Traue como Bea
- Lucía Barrado como Girasol
- Anton Kostov como Juan
Dónde ver la película Caerás, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Caerás se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Caerás se puede ver en Netflix.
- España: la película Caerás se puede ver en Netflix.