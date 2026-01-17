Netflix: la película más subida de tono de 2025 que sigue calentando la pantalla con una chispa prohibida

Caerás- película de Netflix

Ya entrado enero de 2026, la película sigue siendo una opción ideal para quienes buscan una historia intensa, romántica y subida de tono, perfecta para una noche de cine diferente en la plataforma de Netflix.

Netflix: tráiler de la película Caerás

Embed - CAERAS | TRAILER ESPAÑOL | 21 Agosto/25 - NETFLIX

Netflix: de qué trata la película Caerás

La película Caerás, disponible en Netflix, centra su trama en Lilli, una mujer que sospecha del nuevo prometido de su hermana. Pero cuando un atractivo desconocido se cruza en su camino, se distrae de repente con su propio deseo.

Esta película centra su relato en Lilli (Svenja Jung), quien va a visitar a su hermana Valeria (Tijan Marei) y descubre que ésta se ha comprometido con Manu (Victor Meutelet), un francés del cual desconfía al instante.

A su vez, Lilli conoce a Tom (Theo Trebs), el gerente de un club nocturno, deja de ser un extraño que llega a su vida, pero con quién conecta inmediatamente. Y, por supuesto, se deja llevar por las garras del deseo.

Reparto de Caerás, película de Netflix

Svenja Jung como Lilli

Theo Trebs como Tom

Tijan Marei como Valeria

Thomas Kretschmann como Nick

Victor Meutelet como Manu

Antje Traue como Bea

Lucía Barrado como Girasol

Anton Kostov como Juan

Dónde ver la película Caerás, según la zona geográfica