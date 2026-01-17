Netflix: la película de acción más intensa del último año que marcó el regreso de Cameron Diaz

Estrenada el 17 de enero de 2025, la película tiene una duración de 1 hora y 54 minutos y está dirigida por Seth Gordon. La historia sigue a dos exagentes secretos que dejaron atrás la vida peligrosa para convertirse en padres dedicados, hasta que una amenaza inesperada los obliga a huir junto a sus hijos y volver al mundo del espionaje.

netflix-de-vuelta-a-la-accion1.jpg

Con un tono irreverente y dinámico, De vuelta a la acción ofrece escenas de acción ágiles, situaciones cómicas y momentos emotivos que la convierten en una propuesta ideal para un plan relajado de fin de semana en Netflix. La química entre Cameron Diaz y Jamie Foxx es uno de los grandes puntos fuertes de la película, destacándose especialmente el regreso de la actriz a la pantalla tras una larga ausencia.