Netflix incorporó hace un año a su catálogo de series y películas una de las comedias de acción más entretenidas para ver en familia: De vuelta a la acción, protagonizada por Cameron Diaz y Jamie Foxx, que combina espionaje, humor y emoción en partes iguales.
Netflix: la película de acción más intensa del último año que marcó el regreso de Cameron Diaz
Es una comedia de espionaje disponible en Netflix que combina humor y acción, y se destaca entre las series y películas por el regreso de Cameron Diaz
Estrenada el 17 de enero de 2025, la película tiene una duración de 1 hora y 54 minutos y está dirigida por Seth Gordon. La historia sigue a dos exagentes secretos que dejaron atrás la vida peligrosa para convertirse en padres dedicados, hasta que una amenaza inesperada los obliga a huir junto a sus hijos y volver al mundo del espionaje.
Con un tono irreverente y dinámico, De vuelta a la acción ofrece escenas de acción ágiles, situaciones cómicas y momentos emotivos que la convierten en una propuesta ideal para un plan relajado de fin de semana en Netflix. La química entre Cameron Diaz y Jamie Foxx es uno de los grandes puntos fuertes de la película, destacándose especialmente el regreso de la actriz a la pantalla tras una larga ausencia.
La crítica valoró su espíritu ligero y familiar. Sayantan Gayen, de CBR, señaló que “tiene acción, humor para toda la familia y un toque de sentimentalismo que la hacen perfecta para un fin de semana informal”, mientras que Ben Travis, de Empire, destacó que es “una sólida comedia de acción que demuestra lo mucho que hemos echado de menos a Cameron Diaz en los últimos diez años”.
Netflix: de qué trata la película De vuelta a la acción
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película De vuelta a la acción versa: “Años después de abandonar la vida en la CIA para formar una familia, Emily (Cameron Diaz) y Matt (Jamie Foxx) deben volver al mundo del espionaje cuando sus identidades quedan al descubierto”.
Netflix: tráiler de la película De vuelta a la acción
Reparto de De vuelta a la acción, película de Netflix
- Cameron Díaz (Emily)
- Jamie Foxx (Matt)
- Glenn Close (Ginny)
- Kyle Chandler (Chuck)
- Andrew Scott (Barón)
- Jamie Demetriou (Nigel)
- McKenna Roberts (Alicia)
- Rylan Jackson (Leo)
Dónde ver la película De vuelta a la acción, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película De vuelta a la acción se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película De vuelta a la acción se puede ver en Netflix.
- España: la película De vuelta a la acción se puede ver en Netflix.