Netflix cerró el 2025 con broche de oro y sigue dando que hablar con el drama más conmovedor de Kate Winslet

La película británica llegó a la plataforma el 24 de diciembre de 2025 y rápidamente llamó la atención de la crítica especializada por su sensibilidad y profundidad emocional. Protagonizada y dirigida por Kate Winslet, y basada en un guion escrito por su hijo Joe Anders, Adiós, June se despliega a lo largo de 1 hora y 56 minutos con un tono íntimo y agridulce.

La prensa internacional destacó la madurez de la oferta de Netflix: “Kate Winslet dirige con sensibilidad y corazón. Consigue algo que pocos directores logran en su primera película. Una voz que observa sin juzgar”, afirmó André Didyme-Dome de Rolling Stone Colombia.