A casi un mes de su estreno, Netflix sigue apostando fuerte por el cine de autor dentro de su catálogo de series y películas con Adiós, June (Goodbye June), el emotivo drama familiar que marcó el debut de Kate Winslet como directora.
Netflix cerró el 2025 con broche de oro y sigue dando que hablar con el drama más conmovedor de Kate Winslet
Llegó hace poco al catálogo de series y películas de Netflix y emociona hasta las lagrimas. La dirige y protagoniza Kate Winslet
La película británica llegó a la plataforma el 24 de diciembre de 2025 y rápidamente llamó la atención de la crítica especializada por su sensibilidad y profundidad emocional. Protagonizada y dirigida por Kate Winslet, y basada en un guion escrito por su hijo Joe Anders, Adiós, June se despliega a lo largo de 1 hora y 56 minutos con un tono íntimo y agridulce.
La prensa internacional destacó la madurez de la oferta de Netflix: “Kate Winslet dirige con sensibilidad y corazón. Consigue algo que pocos directores logran en su primera película. Una voz que observa sin juzgar”, afirmó André Didyme-Dome de Rolling Stone Colombia.
Netflix: de qué trata la película Adiós, June
La sinopsis oficial de la película Adiós, June versa: “Una familia complicada, pero afectuosa, se reúne en torno a la cama de hospital de su madre para enfrentar el dolor, la complejidad del amor y la ternura del último adiós”.
Con la Navidad a la vuelta de la esquina, la vida de cuatro hermanos, y de su exasperante padre, da un giro inesperado como consecuencia del repentino deterioro en la salud de su madre.
Mientras todos lidian con la complicada dinámica familiar que genera una posible pérdida, June (Helen Mirren), con su ingenio inagotable, toma el control de su propia despedida con un humor mordaz, verdades sin filtro y muchísimo amor.
Netflix: tráiler de la película Adiós, June
Reparto de Adiós, June, la película de Netflix
- Kate Winslet (Julia)
- Toni Collette (Helen)
- Johnny Flynn (Connor)
- Andrea Riseborough (Molly)
- Timothy Spall (Bernie)
- Helen Mirren (June)
- Stephen Merchant (Jerry)
Dónde ver la película Adiós, June, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Adiós, June se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Adiós, June se puede ver en Netflix.
- España: la película Adiós, June se puede ver en Netflix.