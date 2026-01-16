Inicio Series y películas Netflix
Netflix: la película más ambiciosa y dramática de Griselda Siciliani que fue nominada a los Premios Oscar

Es una de las prodicciones más ambiciosas de Netflix, dirigida por un ganador de Premios Oscar y destacada dentro del catálogo de series y películas

Antonella Prandina
Antonella Prandina
Griselda Siciliani es una de las protagonistas de esta película de Netflix.

Netflix tiene en su catálogo de series y películas una de las obras más ambiciosas y personales del cine latinoamericano reciente: Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, dirigida por el cinco veces ganador del Premios Oscar Alejandro González Iñárritu.

Estrenada en 2022, esta película mexicana disponible en Netflix propone un viaje tan provocador como introspectivo, atravesado por el humor, la sátira y el drama. Con una duración de 2 horas y 39 minutos, Bardo es una experiencia cinematográfica compleja y sensorial, en la que Iñárritu explora la identidad, la memoria, el éxito y las contradicciones personales.

La película fue nominada a los Premios Oscar en la categoría de Mejor fotografía, gracias al trabajo de Darius Khondji, y obtuvo un fuerte reconocimiento en su país de origen al ganar 8 Premios Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

La crítica internacional destacó su potencia visual y emocional. Leah Greenblatt, de Entertainment Weekly, la definió como “la película más personal y alucinante de Alejandro González Iñárritu hasta la fecha”, mientras que Amanda Guarragi, de Ready Steady Cut, la describió como “un desgarrador conjunto de recuerdos, experiencias vitales e imágenes simbólicas que impactan de forma distinta a cada espectador”.

Netflix: de qué trata Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades

La película Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades es una comedia nostálgica construida a partir de un épico viaje introspectivo.

La trama sigue a Silverio (Daniel Giménez Cacho), un reconocido periodista y documentalista mexicano radicado en Los Ángeles, quien, luego de ser galardonado con un prestigioso premio internacional, se ve obligado a regresar a su país natal, sin saber que este simple viaje lo llevará a un límite existencial.

Netflix: tráiler de Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades

Reparto de Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades

  • Daniel Giménez Cacho (Silverio Gama)
  • Griselda Siciliani (Lucía)
  • Íker Sánchez Solano (Lorenzo)
  • Ximena Lamadrid (Camila)
  • Luz Jiménez (Mamá)
  • Luis Couturier (Papá)
  • Francisco Rubio (Luis Baldivia)
  • Andrés Almeida (Martín)
  • Clementina Guadarrama (Hortensia)

Dónde ver Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades se puede ver en Netflix.
  • España: la película Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades se puede ver en Netflix.

