Netflix: la película más ambiciosa y dramática de Griselda Siciliani que fue nominada a los Premios Oscar

Estrenada en 2022, esta película mexicana disponible en Netflix propone un viaje tan provocador como introspectivo, atravesado por el humor, la sátira y el drama. Con una duración de 2 horas y 39 minutos, Bardo es una experiencia cinematográfica compleja y sensorial, en la que Iñárritu explora la identidad, la memoria, el éxito y las contradicciones personales.

La película fue nominada a los Premios Oscar en la categoría de Mejor fotografía, gracias al trabajo de Darius Khondji, y obtuvo un fuerte reconocimiento en su país de origen al ganar 8 Premios Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.