Netflix posee la romántica película turca que estalla de amor

Netflix siempre está sorprendiendo con producciones turcas que son de las preferidas por su público como por ejemplo esta romántica película que estalla de amor, se trata de Un ladrón romántico.
Esra Bilgic interpreta el papel de una agente de Unidad de Crímenes de Arte de la Organización Internacional de Policía Criminal persigue e intenta atrapar a un delincuente que se logró robarse cuadros de alto valor pertenecientes a museos de todo el mundo que cuentan con estrictas medidas de seguridad.
Un multimillonario se dedica a robar obras de arte y una policía que había tenido una relación con él, quiere pillarle.
Su plan es tan rocambolesco y absurdo como la historia: volver a seducirle para atrapar al ladrón, todo en medio de romanticismo y arte.
A todo esto: una guapísima hacker anda por medio, por lo que la policía y la hacker empezarán a recelar la una de la otra, las dos atraídas por el multimillonario.
Muy serio no va a ser, ¿a qué no?
Netflix: de qué trata la película Un ladrón romántico
Un ladrón romántico sigue la historia de Alin, una agente especializada en delitos de arte para la Interpol. Tras años de seguirle el rastro a un ladrón de museos, Alin descifra finalmente cuál será su próximo objetivo.
Lo que no espera es que este ladrón, quien se ha hecho de obras valiosísimas sin interés económico alguno, resulta ser su antiguo amor, Güney.
Con un historial que incluye atracos en los museos más custodiados del mundo, Güney se convierte en la obsesión de Alin, quien tiene ahora una sola meta: atraparlo y enfrentar todo lo que quedó pendiente entre ellos.
La trama no solo ofrece acción y aventura, sino que juega con el romance y los secretos del pasado.
Netflix: elenco de la película Un ladrón romántico
- Birkan Sokullu
- Esra Bilgiç
- Frat Tanis
- Ushan Cakir
- Osman Alkas
- Nil Keser
- Hakan Ummak
Tráiler de la película Un ladrón romántico
Dónde ver la película Un ladrón romántico, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Un ladrón romántico se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Un ladrón romántico se puede ver en Netflix.
- España: la película Un ladrón romántico se puede ver en Netflix.