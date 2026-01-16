Netflix posee la romántica película turca que estalla de amor

Su plan es tan rocambolesco y absurdo como la historia: volver a seducirle para atrapar al ladrón, todo en medio de romanticismo y arte.

A todo esto: una guapísima hacker anda por medio, por lo que la policía y la hacker empezarán a recelar la una de la otra, las dos atraídas por el multimillonario.

Muy serio no va a ser, ¿a qué no?

Netflix: de qué trata la película Un ladrón romántico

Un ladrón romántico sigue la historia de Alin, una agente especializada en delitos de arte para la Interpol. Tras años de seguirle el rastro a un ladrón de museos, Alin descifra finalmente cuál será su próximo objetivo.

ladron

Lo que no espera es que este ladrón, quien se ha hecho de obras valiosísimas sin interés económico alguno, resulta ser su antiguo amor, Güney.

Con un historial que incluye atracos en los museos más custodiados del mundo, Güney se convierte en la obsesión de Alin, quien tiene ahora una sola meta: atraparlo y enfrentar todo lo que quedó pendiente entre ellos.

La trama no solo ofrece acción y aventura, sino que juega con el romance y los secretos del pasado.

Netflix: elenco de la película Un ladrón romántico

Birkan Sokullu

Esra Bilgiç

Frat Tanis

Ushan Cakir

Osman Alkas

Nil Keser

Hakan Ummak

Tráiler de la película Un ladrón romántico

Embed - Un Ladrón Romántico | Tráiler en Español (Película de Netflix) #UnLadrónRomántico #trailerespañol

Dónde ver la película Un ladrón romántico, según la zona geográfica