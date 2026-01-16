Netflix dispone de un catálogo de series y películas cargado de opciones para todos los gustos. La plataforma tiene cientos de historias que se van renovando, pero también cuenta con relatos que se han convertido en íconos mundiales, como es el caso de esta serie que arrasa desde hace casi 10 años con una oferta policial compuesta por 19 capítulos en total: Mindhunter.
Es yankee, tiene 19 capítulos y es una de las series más icónicas de Netflix
La serie supo ser uno de los relatos más elegidos de todo Netflix, y es que, además, es de las más recomendadas por la crítica especializada
Las ofertas de producción estadounidense que llegan al catálogo de series y películas de Netflix se convierten en un éxito mundial casi de manera instantánea, y algunas hasta quedan como íconos dentro de la plataforma. Ese es el caso de esta serie que combina el drama y el género policial a la perfección, de la mano de una historia que se encuentra basada en una reconocida novela.
De acuerdo a la valoración de los suscriptores de Netflix y la crítica especializada, la historia de esta serie te lleva a vivir situaciones que se vuelven escalofriantes y que hasta rozan lo psicológico. El relato estadounidense no solo se destaca entre las opciones del género policial, sino que además lo hace entre las ofertas basadas en obras literarias, algo que no todo el mundo tiene en claro.
Esta serie se compone de un total de 19 capítulos, divididos a lo largo de dos temporadas, y si bien en cantidad de reproducciones fue un verdadero éxito mundial, Netflix optó por cancelar su continuidad. A pesar de esto, entre la valoración de los suscriptores, estamos frente a un relato considerado un ícono del género dentro de la plataforma de series y películas.
La serie fue estrenada a nivel mundial en el 2017, y su incorporación al catálogo de series y películas de Netflix la llevó a ser una de las ofertas de policiales más vistas de la plataforma.
De qué se trata Mindhunter, serie de Netflix
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie considerada como un ícono de la plataforma, Mindhunter centra su historia en: "Dos agentes del FBI que buscan desarrollar la ciencia criminal analizan la psicología de atroces asesinatos mediante encuentros peligrosamente cercanos con los homicidas".
Sorpresivamente, a pesar de la consideración de los suscriptores, Netflix optó por no renovar nuevamente esta serie.
Reparto de Mindhunter, serie de Netflix
- Jonathan Groff como Holden Ford
- Holt McCallany como Bill Tench
- Anna Torv como Wendy Carr
- Stacey Roca como Nancy Tench
Dónde ver la serie Mindhunter, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Mindhunter se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Mindhunter se puede ver en Netflix.
- España: Mindhunter se puede ver en Netflix.