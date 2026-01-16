Es yankee, tiene 19 capítulos y es una de las series más icónicas de Netflix

Esta serie se compone de un total de 19 capítulos, divididos a lo largo de dos temporadas, y si bien en cantidad de reproducciones fue un verdadero éxito mundial, Netflix optó por cancelar su continuidad. A pesar de esto, entre la valoración de los suscriptores, estamos frente a un relato considerado un ícono del género dentro de la plataforma de series y películas.

La serie fue estrenada a nivel mundial en el 2017, y su incorporación al catálogo de series y películas de Netflix la llevó a ser una de las ofertas de policiales más vistas de la plataforma.

De qué se trata Mindhunter, serie de Netflix

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie considerada como un ícono de la plataforma, Mindhunter centra su historia en: "Dos agentes del FBI que buscan desarrollar la ciencia criminal analizan la psicología de atroces asesinatos mediante encuentros peligrosamente cercanos con los homicidas".

Sorpresivamente, a pesar de la consideración de los suscriptores, Netflix optó por no renovar nuevamente esta serie.

Reparto de Mindhunter, serie de Netflix

Jonathan Groff como Holden Ford

Holt McCallany como Bill Tench

Anna Torv como Wendy Carr

Stacey Roca como Nancy Tench

Dónde ver la serie Mindhunter, según la zona geográfica