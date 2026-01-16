Y es que Netflix, cuando no es dueño de la producción, firma contratos para distribuirlas durante ciertas fechas y ese tiempo se está a punto de cumplir para la película de Christopher Nolan. Y salvo algún cambio de último momento, no habrá renovación de contrato.

interestelar

Netflix retira de manera sorpresiva una de las mejores películas de Christopher Nolan

Esta famosa película que Netflix dejará ir es Interestelar. La cinta se estrenó en el año 2014 y dura casi tres horas. Con Anne Hathaway y Matthew McConaughey, esta película es reconocida como una de las mejores producciones hechas en las que el tema o la acción transcurre en el espacio exterior.