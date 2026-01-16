Christopher Nolan es uno de los directores más cotizados de Hollywood. No es para menos. Fue el responsable de la trilogía de Batman más famosa, de Oppenheimer y de El Origen, entre otras producciones. Por eso mismo, la decisión de Netflix de eliminar una de sus películas ha sorprendido a más de uno.
Netflix retira de manera sorpresiva una de las mejores películas de Christopher Nolan
Y es que Netflix, cuando no es dueño de la producción, firma contratos para distribuirlas durante ciertas fechas y ese tiempo se está a punto de cumplir para la película de Christopher Nolan. Y salvo algún cambio de último momento, no habrá renovación de contrato.
Esta famosa película que Netflix dejará ir es Interestelar. La cinta se estrenó en el año 2014 y dura casi tres horas. Con Anne Hathaway y Matthew McConaughey, esta película es reconocida como una de las mejores producciones hechas en las que el tema o la acción transcurre en el espacio exterior.
La trama gira alrededor de que la humanidad está al borde de la extinción por las condiciones existentes en el planeta Tierra y que, por lo tanto, se están buscando planetas que tengan la capacidad de ser habitables y, para ello, un grupo de astronautas viaja a través de un agujero de gusano, enfrentándose a las consecuencias de esta decisión, pero también a las traiciones que surgirán en ellos, cuando se den cuenta que pueden morir en su misión.
La película de Chistopher Nolan estará disponible en Netflix hasta el 18 de enero, siendo la última posibilidad para verla dentro de la plataforma.
Trailer de Interestelar, la película de Netflix
Reparto de Interestelar, la película de Netflix
- Matthew McConaughey como Joseph Cooper
- Anne Hathaway como Amelia Brand
- Jessica Chastain como Murphy Murph Cooper
- Mackenzie Foy como Murph de niña
- Ellen Burstyn como Murph de anciana
- Casey Affleck como Tom Cooper
- Timothée Chalamet como Tom de adolescente
- Francis X. McCarthy como Boots
- Michael Caine como el profesor John Brand