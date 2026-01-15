Netflix: la serie de amor colombiana más vista del mundo que enamora con un romance apasionado

café con aroma de mujer 1.jpg

Netflix: de qué trata la serie Café con aroma de mujer

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Café con aroma de mujer versa: “Como todos los años, Gaviota y su mamá llegan a la Hacienda Casablanca a recoger el café de la segunda cosecha del año, pero este octubre tienen esperanza de que sea el último, pues a partir de ahora serán dueñas de su propia tierra. Sin embargo, el destino tiene otros planes”.

café con aroma de mujer.avif

Cuando muere el patriarca de los Vallejos, Sebastián (William Levy) vuelve a Colombia para estar con su familia. Allí conoce a Gaviota (Laura Londoño), una trabajadora muy estimada por su padre.

Octavio Vallejo, el dueño de la hacienda, fue salvado por Gaviota de un secuestro, por lo que les había prometido como recompensa darles una hectárea para que cultivaran su propio café. En el entierro, la protagonista conoce a Sebastián y desde ese momento, tienen una conexión y atracción incontenible.

Netflix: tráiler de la serie Café con aroma de mujer

Embed - Café con aroma de mujer | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Café con aroma de mujer, la serie de Netflix

William Levy

Laura Londoño

Carmen Villalobos

Diego Cadavid

Lincoln Palomeque

Luces Velásquez

Katherine Vélez

Andrés Toro

Mabel Moreno

Ramiro Meneses

María Teresa Barreto

Laura Archbold

Juan David Agudelo

Laura Junco

Dailyn Valdivieso

Catherine Escobar

Dónde ver la serie Café con aroma de mujer, según la zona geográfica