Netflix: la serie de amor colombiana más vista del mundo que enamora con un romance apasionado

Netflix tiene en su catálogo de series y películas uno de los dramas románticos más exitosos de los últimos años: Café con aroma de mujer, una telenovela colombiana ideal para ver en pareja y dejarse llevar por una historia de amor clásica, intensa y emotiva. Estrenada en 2021, está protagonizada por William Levy y Laura Londoño, que lograron una química arrolladora en pantalla.
Creada por Adriana Suárez y dirigida por Ana Paula Zamudio y Carolina Gómez, Café con aroma de mujer rinde homenaje a la identidad cultural de Colombia, con un fuerte foco en el mundo del café, el trabajo rural y las tradiciones del país. La serie se destaca por una trama atravesada por las diferencias sociales, los sueños y las segundas oportunidades.
Gracias a su combinación de romance, drama y paisajes inolvidables, esta ficción se convirtió en uno de los títulos más vistos de Netflix, consolidándose como una de las telenovelas más queridas dentro del universo de series y películas románticas. Con William Levy en uno de sus papeles más celebrados, Café con aroma de mujer es una opción perfecta para quienes buscan enamorarse una y otra vez frente a la pantalla.
Netflix: de qué trata la serie Café con aroma de mujer
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Café con aroma de mujer versa: “Como todos los años, Gaviota y su mamá llegan a la Hacienda Casablanca a recoger el café de la segunda cosecha del año, pero este octubre tienen esperanza de que sea el último, pues a partir de ahora serán dueñas de su propia tierra. Sin embargo, el destino tiene otros planes”.
Cuando muere el patriarca de los Vallejos, Sebastián (William Levy) vuelve a Colombia para estar con su familia. Allí conoce a Gaviota (Laura Londoño), una trabajadora muy estimada por su padre.
Octavio Vallejo, el dueño de la hacienda, fue salvado por Gaviota de un secuestro, por lo que les había prometido como recompensa darles una hectárea para que cultivaran su propio café. En el entierro, la protagonista conoce a Sebastián y desde ese momento, tienen una conexión y atracción incontenible.
Netflix: tráiler de la serie Café con aroma de mujer
Reparto de Café con aroma de mujer, la serie de Netflix
- William Levy
- Laura Londoño
- Carmen Villalobos
- Diego Cadavid
- Lincoln Palomeque
- Luces Velásquez
- Katherine Vélez
- Andrés Toro
- Mabel Moreno
- Ramiro Meneses
- María Teresa Barreto
- Laura Archbold
- Juan David Agudelo
- Laura Junco
- Dailyn Valdivieso
- Catherine Escobar
Dónde ver la serie Café con aroma de mujer, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Café con aroma de mujer se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Café con aroma de mujer (The Scent of Passion) se puede ver en Peacock.
- España: la serie Café con aroma de mujer se puede ver en Netflix.