Netflix: la serie de época con 3 capítulos cargados de suspenso que todos estaban esperando este 2026

Con esta incorporación, Netflix refuerza su apuesta por las series y películas de misterio y por las adaptaciones literarias de prestigio. Agatha Christie: Las Siete Esferas se posiciona como una opción imperdible para quienes disfrutan de los relatos policiales de época, con giros inesperados y el inconfundible universo narrativo de Agatha Christie.

Netflix: de qué trata la serie Agatha Christie: Las Siete Esferas

La serie Agatha Christie: Las Siete Esferas se desarrolla en Inglaterra, en 1925. Durante una fiesta en una lujosa casa de campo, una broma inofensiva se tuerce de forma terrible y mortal.

La perspicaz e inquieta Lady Eileen «Bundle» Brent (Mia McKenna-Bruce) deberá desentrañar una trama escalofriante que cambiará su vida, al destapar los oscuros secretos que esconde la mansión campestre.

En el camino, Lady Eileen descubre la existencia de una sociedad secreta vinculada al número siete y una conspiración que escala hasta los niveles más altos del gobierno.

Netflix: tráiler de la serie Agatha Christie: Las Siete Esferas

Reparto de Agatha Christie: Las Siete Esferas, serie de Netflix

Mia McKenna-Bruce (Lady Eileen 'Bundle' Brent)

Helena Bonham Carter (Lady Caterham)

Martin Freeman (Superintendent Battle)

Corey Mylchreest (Gerry Wade)

Edward Bluemel (Jimmy Thesiger)

Nabhaan Rizwan (Ronnie Devereux)

