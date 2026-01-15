La plataforma de Netflix continúa ampliando su catálogo de series y películas con grandes apuestas internacionales, y este jueves 15 de enero de 2026 suma una de las producciones británicas más esperadas del año: Agatha Christie: Las Siete Esferas. La nueva ficción ya está disponible y promete atrapar a los fanáticos del misterio clásico desde el primer capítulo.
Netflix: la serie de época con 3 capítulos cargados de suspenso que todos estaban esperando este 2026
Basado en una novela de Agatha Christie, este thriller acaba de llegar a Netflix y ya revoluciona el catálogo de series y películas
Creada por Chris Chibnall, la serie es una adaptación de El misterio de las siete esferas, la novela que Agatha Christie publicó originalmente en 1929. Ambientada en la Inglaterra de época, la historia combina drama, crímenes, suspenso y thriller en un relato elegante y cargado de intriga, fiel al estilo de la Reina del Crimen.
La serie cuenta con solo 3 capítulos, lo que la convierte en una propuesta ideal para maratonear en poco tiempo. A lo largo de la trama, secretos, conspiraciones y enigmas se entrelazan alrededor de un misterioso grupo conocido como las Siete Esferas, manteniendo la tensión constante y el suspenso hasta el final.
Con esta incorporación, Netflix refuerza su apuesta por las series y películas de misterio y por las adaptaciones literarias de prestigio. Agatha Christie: Las Siete Esferas se posiciona como una opción imperdible para quienes disfrutan de los relatos policiales de época, con giros inesperados y el inconfundible universo narrativo de Agatha Christie.
Netflix: de qué trata la serie Agatha Christie: Las Siete Esferas
La serie Agatha Christie: Las Siete Esferas se desarrolla en Inglaterra, en 1925. Durante una fiesta en una lujosa casa de campo, una broma inofensiva se tuerce de forma terrible y mortal.
La perspicaz e inquieta Lady Eileen «Bundle» Brent (Mia McKenna-Bruce) deberá desentrañar una trama escalofriante que cambiará su vida, al destapar los oscuros secretos que esconde la mansión campestre.
En el camino, Lady Eileen descubre la existencia de una sociedad secreta vinculada al número siete y una conspiración que escala hasta los niveles más altos del gobierno.
Netflix: tráiler de la serie Agatha Christie: Las Siete Esferas
Reparto de Agatha Christie: Las Siete Esferas, serie de Netflix
- Mia McKenna-Bruce (Lady Eileen 'Bundle' Brent)
- Helena Bonham Carter (Lady Caterham)
- Martin Freeman (Superintendent Battle)
- Corey Mylchreest (Gerry Wade)
- Edward Bluemel (Jimmy Thesiger)
- Nabhaan Rizwan (Ronnie Devereux)
Dónde ver la serie Agatha Christie: las Siete Esferas, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Agatha Christie: las Siete Esferas se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Agatha Christie: las Siete Esferas se puede ver en Netflix.
- España: la serie Agatha Christie: las Siete Esferas se puede ver en Netflix.