La plataforma de Netflix continúa ampliando su catálogo de series y películas con propuestas que apuntan al misterio y al suspenso. Una de las incorporaciones más comentadas es Observados (The Watchers), un film inquietante que se puede ver en la plataforma y que está protagonizado por Dakota Fanning.
Netflix: el nuevo thiller de suspenso que dura casi 2 horas y ya está entre los más vistos de 2026
Dakota Fanning es la protagonista de este drama lleno de suspenso y misterio. Llegó a Netflix hace poco y arrasa entre las series y películas más vistas
Estrenada originalmente en 2024 en Estados Unidos y dirigida por Ishana Night Shyamalan, Observados combina elementos de terror, misterio y suspenso en una historia atrapante que mantiene la tensión de principio a fin. Con una duración de 1 hora y 41 minutos, la película sigue a Mina, una joven que queda atrapada en un entorno hostil donde fuerzas desconocidas parecen vigilar cada uno de sus movimientos.
La crítica destacó especialmente su cuidada puesta en escena. Miguel Ángel Romero, de la revista Cinemanía, señaló que la película “brilla en la presentación de su puesta en escena”, y subrayó que uno de los mayores aciertos del film es la construcción del personaje principal, interpretado de manera sobresaliente por Dakota Fanning.
Disponible en Netflix, Observados se suma al abanico de series y películas ideales para los fanáticos del suspenso psicológico y el terror atmosférico. Con una protagonista sólida y una ambientación perturbadora, es una opción imperdible para quienes buscan una experiencia intensa.
Netflix: tráiler de la película Observados
Netflix: de qué trata la película Observados
La sinopsis oficial de la película Observados versa: “Cuando el auto de Mina se daña en medio del bosque, tres desconocidos la acogen en su búnker…, donde unas extrañas criaturas vigilarán cada uno de sus movimientos”.
La trama de Observados sigue a Mina (Dakota Fanning), una artista de 28 años que queda varada en un bosque en el oeste de Irlanda. Cuando encuentra refugio, sin saberlo, queda atrapada junto a tres extraños que son observados y acechados por misteriosas criaturas cada noche.
Reparto de Observados, la película de Netflix con Dakota Fanning
- Dakota Fanning (Mina/Lucy)
- Georgina Campbell (Ciara)
- Olwen Fouéré (Madeline)
- Oliver Finnegan (Daniel)
- Alistair Brammer (John)
- John Lynch (Kilmartin)
Dónde ver la película Observados, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Observados se puede ver en Netflix y HBO Max.
- Estados Unidos: la película Observados (The Watchers) se puede ver en HBO Max.
- España: la película Observados se puede ver en Netflix, HBO Max y Movistar Plus.