Netflix: el nuevo thiller de suspenso que dura casi 2 horas y ya está entre los más vistos de 2026

Estrenada originalmente en 2024 en Estados Unidos y dirigida por Ishana Night Shyamalan, Observados combina elementos de terror, misterio y suspenso en una historia atrapante que mantiene la tensión de principio a fin. Con una duración de 1 hora y 41 minutos, la película sigue a Mina, una joven que queda atrapada en un entorno hostil donde fuerzas desconocidas parecen vigilar cada uno de sus movimientos.

La crítica destacó especialmente su cuidada puesta en escena. Miguel Ángel Romero, de la revista Cinemanía, señaló que la película “brilla en la presentación de su puesta en escena”, y subrayó que uno de los mayores aciertos del film es la construcción del personaje principal, interpretado de manera sobresaliente por Dakota Fanning.