Netflix: la conmovedora película que te hará emocionar desde el primer minuto y es un éxito mundial

Disponible en Netflix, esta producción es ideal para quienes buscan dentro del universo de series y películas una historia emotiva, sincera y con actuaciones memorables. Ya te extraño confirma el talento de Drew Barrymore y Toni Collette en un relato que deja huella y emociona hasta el final.

Netflix: de qué trata la película Ya te extraño

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Ya te extraño versa: “Milly y Jess son mejores amigas desde la infancia, pero su amistad se pone a pruebas cuando una de ellas se enferma de cáncer”.

La historia trata de dos mujeres que residen en Londres. Milly (Toni Collette) es la mujer que lo tiene todo: una carrera exitosa, un esposo estrella del rock y dos hermosos hijos; y su mejor amiga Jess (Drew Barrymore), que trabaja en un jardín comunitario, vive con su novio y desea desesperadamente un bebé.

Su relación de amistad cambia después de que Milly sea golpeada con la noticia de que tiene cáncer de mama y necesita el apoyo de Jess que, a su vez, está embarazada. Jess intentará equilibrar su propia vida, así como estar ahí para Milly. Pero solo es cuestión de tiempo antes de que la presión les pase factura.

Netflix: tráiler de la película Ya te extraño

Reparto de Ya te extraño, película de Netflix

Toni Collette

Drew Barrimore

Dominic Cooper

Paddy Considine

Tyson Ritter

Honor Kneafsey

Ryan Baker

Frances de la Tour

Jacqueline Bisset

