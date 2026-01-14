Netflix tiene un catálogo de series y películas con historias profundas y conmovedoras que conectan con el público. Entre ellas se destaca Ya te extraño (Miss You Already), un drama británico estrenado en 2015 que invita a reflexionar sobre la amistad, el amor y las pérdidas inevitables de la vida.
Netflix: la conmovedora película que te hará emocionar desde el primer minuto y es un éxito mundial
Protagonizada por Drew Barrymore y Toni Collette, la película narra el vínculo inquebrantable entre dos amigas de toda la vida que deben enfrentarse a situaciones límite cuando una de ellas atraviesa una enfermedad grave. A lo largo de 1 hora y 52 minutos, Ya te extraño combina momentos de humor, ternura y dolor, logrando un equilibrio emocional que evita caer en golpes bajos.
Dirigida por Catherine Hardwicke y basada en la obra de teatro de Morwenna Banks, Ya te extraño se apoya en un guion inteligente que mezcla drama y comedia de manera sutil. La crítica destacó especialmente esta fusión de tonos: “La inteligencia del guion radica en mezclar el drama con la comedia de una manera sutil, haciendo de este filme un deleite visual, emotivo y sensorial”, señaló Lucero Calderón en Diario Excélsior.
Disponible en Netflix, esta producción es ideal para quienes buscan dentro del universo de series y películas una historia emotiva, sincera y con actuaciones memorables. Ya te extraño confirma el talento de Drew Barrymore y Toni Collette en un relato que deja huella y emociona hasta el final.
Netflix: de qué trata la película Ya te extraño
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Ya te extraño versa: “Milly y Jess son mejores amigas desde la infancia, pero su amistad se pone a pruebas cuando una de ellas se enferma de cáncer”.
La historia trata de dos mujeres que residen en Londres. Milly (Toni Collette) es la mujer que lo tiene todo: una carrera exitosa, un esposo estrella del rock y dos hermosos hijos; y su mejor amiga Jess (Drew Barrymore), que trabaja en un jardín comunitario, vive con su novio y desea desesperadamente un bebé.
Su relación de amistad cambia después de que Milly sea golpeada con la noticia de que tiene cáncer de mama y necesita el apoyo de Jess que, a su vez, está embarazada. Jess intentará equilibrar su propia vida, así como estar ahí para Milly. Pero solo es cuestión de tiempo antes de que la presión les pase factura.
Netflix: tráiler de la película Ya te extraño
Reparto de Ya te extraño, película de Netflix
- Toni Collette
- Drew Barrimore
- Dominic Cooper
- Paddy Considine
- Tyson Ritter
- Honor Kneafsey
- Ryan Baker
- Frances de la Tour
- Jacqueline Bisset
Dónde ver la película Ya te extraño, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Ya te extraño se puede ver en Netflix y Movistar TV.
- Estados Unidos: la película Ya te extraño (Miss you already) se puede alquilar en Prime Video y Apple TV.
- España: la película Ya te extraño se puede ver en Prime Video.