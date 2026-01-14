Netflix confirmó las series que han sido canceladas y que ya no tendrán una próxima temporada o que se transmitirá la última y ya no habrá posibilidades de continuación.
Las series que Netflix canceló en el 2026 para la mala suerte de sus seguidores
Netflix confirmó una importante cantidad de series que han sido canceladas y que no tendrán nuevas temporadas en el 2026. Todos los detalles
Algunas de las series canceladas eran una gran apuesta por Netflix, mientras que otras pasaron sin pena ni gloria por la plataforma.
Las series canceladas por Netflix en el 2026
Una de las apuestas más grandes de Netflix en los últimos años fue The Sandman. La adaptación de la novela gráfica de Neil Gaiman estaba destinada a ser una de las más vistas de la plataforma, pero las cosas no salieron como se esperaban.
Las demoras en hacer la segunda temporada de esta serie de Netflix y las denuncias que recibió Neil Gaiman jugaron totalmente en contra de esta producción, que tendrá su despedida tras dos temporadas y un total de 23 capítulos.
Boots es otra de las series de Netflix que resultó cancelada. No importó que tuviera el 90% de aprobación en Rottem Tomatoes o que se colocara en el top ten al momento de su estreno, lo cierto es que solo duró ocho capítulos.
Otra serie que también cayó en las cancelaciones de Netflix fue Demasiado, con Lena Dunham. Lamentablemente, para sus seguidores, no pasó de la primera temporada.
Una serie con una figura importante que también sufrió la cancelación fue Fubar. Dos temporadas, 16 episodios y Arnold Schwarzenegger no fueron suficientes para Netflix.
Otra apuesta de Netflix que no pasó de la primera temporada fue La Residencia. Esta comedia de Shonda Rimes, tampoco logró pasar de los 10 episodios, a pesar de las buenas críticas que obtuvo.
Otras series canceladas por Netflix para el 2026
Además de estas series, Netflix también confirmó las cancelaciones de las siguientes series:
- The Recruit
- The Ultimatum: Queer Love
- Tomb Raider: The Legend of Lara Croft
- The Waterfront
- Wolf King
- Queer Eye
- Pulse
- Territory