Las series que Netflix canceló en el 2026 para la mala suerte de sus seguidores

Las demoras en hacer la segunda temporada de esta serie de Netflix y las denuncias que recibió Neil Gaiman jugaron totalmente en contra de esta producción, que tendrá su despedida tras dos temporadas y un total de 23 capítulos.

Boots es otra de las series de Netflix que resultó cancelada. No importó que tuviera el 90% de aprobación en Rottem Tomatoes o que se colocara en el top ten al momento de su estreno, lo cierto es que solo duró ocho capítulos.

Otra serie que también cayó en las cancelaciones de Netflix fue Demasiado, con Lena Dunham. Lamentablemente, para sus seguidores, no pasó de la primera temporada.

Una serie con una figura importante que también sufrió la cancelación fue Fubar. Dos temporadas, 16 episodios y Arnold Schwarzenegger no fueron suficientes para Netflix.

Otra apuesta de Netflix que no pasó de la primera temporada fue La Residencia. Esta comedia de Shonda Rimes, tampoco logró pasar de los 10 episodios, a pesar de las buenas críticas que obtuvo.

Otras series canceladas por Netflix para el 2026

