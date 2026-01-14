La serie polaca de Netflix que conquista al mundo con solo 6 capítulos

Definir a esta serie como un simple drama, es un error, ya que es una combinación perfecta con elementos del género de misterio y suspenso, siendo una oferta muy completa y atractiva para los suscriptores. En la actualidad es de las ofertas más recomendadas de Netflix, y apenas se compone de 6 capítulos, por lo que es ideal para disfrutar y maratonear durante un fin de semana entero.

La serie fue estrenada a nivel mundial en el catálogo de series y películas de Netflix en el 2021, y desde entonces es uno de los relatos polacos con más reproducciones de la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie Despiértate

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie polaca de apenas 6 capítulos, Despiértate centra su historia en: "Tras un trágico accidente, una adolescente amnésica intenta reconstruir su vida en una clínica especializada, pero empieza a sospechar de su inusual tratamiento".

La serie polaca es uno de los dramas adolescentes más destacados de la actualidad dentro de Netflix.

Netflix: reparto la serie Despiértate

Maria Wawreniuk como Julia

como Julia Ignacy Liss como Adam

como Adam Marta Nieradkiewicz como Dra. Zofia Morawska

como Dra. Zofia Morawska Marcin Czarnik como Piotr

como Piotr Wojciech Dolatowski como Szymon

como Szymon Zuzanna Galewicz como Milena

como Milena Klaudia Kocista como Iza

como Iza Micha Sikorski como Pawe

como Pawe Sara Celler-Jezierska como Magda

Pola Król como Magosia

Bernadetta Statkiewicz como Ania

ukasz Nowicki como Voz de la computadora

Dónde ver la serie Despiertate, según la zona geográfica