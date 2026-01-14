La serie polaca de Netflix que conquista al mundo con solo 6 capítulos

El catálogo de series y películas de Netflix se compone de cientos de opciones pensadas para todos los gustos. Una serie se destaca entre las ofertas dramáticas adolescentes, con una historia catalogada como muy inquietante basada en una reconocida novela europea y que se compone de apenas 6 capítulos: Despiértate.
Las producciones polacas presentes en el catálogo de series y películas de Netflix se destacan por ser de las opciones más sombrías en cuanto a países europeos, principalmente del género criminal o thrillers. En esta ocasión, la serie logra convertirse en uno de los dramas más buscados de la actualidad, de la mano de una historia que combina a la perfección elementos de suspenso.
Estamos al frente de un drama adolescente que no es apta para menores de edad, ya que ante los ojos de Netflix, la serie presenta constante lenguaje inapropiado, por lo que está recomendada para suscriptores mayores de 16 años. Hay dos secciones del catálogo de series y películas en la que la oferta se está destacando a paso firme entre los dramas y en las historias basadas en hechos reales.
Definir a esta serie como un simple drama, es un error, ya que es una combinación perfecta con elementos del género de misterio y suspenso, siendo una oferta muy completa y atractiva para los suscriptores. En la actualidad es de las ofertas más recomendadas de Netflix, y apenas se compone de 6 capítulos, por lo que es ideal para disfrutar y maratonear durante un fin de semana entero.
La serie fue estrenada a nivel mundial en el catálogo de series y películas de Netflix en el 2021, y desde entonces es uno de los relatos polacos con más reproducciones de la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Despiértate
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie polaca de apenas 6 capítulos, Despiértate centra su historia en: "Tras un trágico accidente, una adolescente amnésica intenta reconstruir su vida en una clínica especializada, pero empieza a sospechar de su inusual tratamiento".
La serie polaca es uno de los dramas adolescentes más destacados de la actualidad dentro de Netflix.
Netflix: reparto la serie Despiértate
- Maria Wawreniuk como Julia
- Ignacy Liss como Adam
- Marta Nieradkiewicz como Dra. Zofia Morawska
- Marcin Czarnik como Piotr
- Wojciech Dolatowski como Szymon
- Zuzanna Galewicz como Milena
- Klaudia Kocista como Iza
- Micha Sikorski como Pawe
- Sara Celler-Jezierska como Magda
- Pola Król como Magosia
- Bernadetta Statkiewicz como Ania
- ukasz Nowicki como Voz de la computadora
Dónde ver la serie Despiertate, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Despiértate se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Despiértate se puede ver en Netflix.
- España: Despiértate se puede ver en Netflix