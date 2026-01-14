Netflix recién estrena la romántica serie turca y es un éxito a nivel mundial

La serie turca Amar, perder tiene 1 temporada, 8 episodios. Una historia de amor imposible sella el destino de dos familias cuando una mujer que intenta salvar el restaurante familiar se enamora del arisco heredero de un cobrador de deudas.

Netflix: de qué trata la serie Amar, perder

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Amar, perder cuenta: “Un romance desventurado marca el destino de dos familias cuando una joven mujer que intenta salvar el restaurante familiar se enamora del hosco heredero de un cobrador”.

ama1 Hakan Çelik, Ibrahim Celikkol y Emine Meyrem. Los actores turcos que interpretan la serie recién estrenada, Amar, perder.

Kemal (Ibrahim Celikkol), cobrador de deudas de una familia usurera y comandante militar, y Afife (Emine Meyrem), guionista, se enfrentan por una deuda. Este encuentro los lleva a emociones inesperadas; descubren que el amor y la virtud no son lo que creían.

Netflix: reparto de la serie Amar, perder

Hakan Çelik como Sahaf Koray

Ibrahim Celikkol como Kemal

Emine Meyrem como Afife

Yasemin Kay Allen

Deniz Türkali

Görkem Sevindik

Menderes Samancilar

Tarik Papuççuoglu

Okan Çabalar

Can Yilmaz

Demircan Kaçel

Dilsah Demir

Sinan Bengier

Sercan Batik

Asuman Çakir

Caner Erdem

Netflix: tráiler de la serie Amar, perder

Embed - Amar, Perder… 2026 | Trailer Oficial Netflix Ayrilik da Sevdaya Dahil To Love To Lose

Dónde ver la serie Amar, perder, según la zona geográfica