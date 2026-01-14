Netflix recién estrena la romántica serie turca y es un éxito a nivel mundial

Netflix acaba de estrenar la romántica serie turca y ya se convirtió un éxito a nivel mundial. Es el primer gran estreno del 2026 y una de las grandes apuestas, se trata de la serie Amar, perder.
Creada por Yavuz Turgul, la serie turca narra el explosivo encuentro entre dos personajes de mundos completamente opuestos. Por un lado, Kemal, interpretado por Ibrahim Çelikkol, un hombre frío y calculador responsable de la gestión empresarial de una poderosa familia involucrada en la usura.
Por el otro, Afife, interpretada por Emine Meyrem , una guionista idealista que, por necesidad, también gestiona un pequeño restaurante.
La serie turca Amar, perder tiene 1 temporada, 8 episodios. Una historia de amor imposible sella el destino de dos familias cuando una mujer que intenta salvar el restaurante familiar se enamora del arisco heredero de un cobrador de deudas.
Netflix: de qué trata la serie Amar, perder
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Amar, perder cuenta: “Un romance desventurado marca el destino de dos familias cuando una joven mujer que intenta salvar el restaurante familiar se enamora del hosco heredero de un cobrador”.
Kemal (Ibrahim Celikkol), cobrador de deudas de una familia usurera y comandante militar, y Afife (Emine Meyrem), guionista, se enfrentan por una deuda. Este encuentro los lleva a emociones inesperadas; descubren que el amor y la virtud no son lo que creían.
Netflix: reparto de la serie Amar, perder
- Hakan Çelik como Sahaf Koray
- Ibrahim Celikkol como Kemal
- Emine Meyrem como Afife
- Yasemin Kay Allen
- Deniz Türkali
- Görkem Sevindik
- Menderes Samancilar
- Tarik Papuççuoglu
- Okan Çabalar
- Can Yilmaz
- Demircan Kaçel
- Dilsah Demir
- Sinan Bengier
- Sercan Batik
- Asuman Çakir
- Caner Erdem
Netflix: tráiler de la serie Amar, perder
Dónde ver la serie Amar, perder, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Amar, perder se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Amar, perder se puede ver en Netflix.
- España: la serie Amar, perder se puede ver en Netflix.