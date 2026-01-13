Netflix posee el mejor catálogo de series y constantemente lo está demostrando, como por ejemplo la impresionante serie turca que conquistó los corazones y es un éxito, se trata de Cómo vuela el cuervo.
Netflix: la serie turca que conquistó los corazones y es un éxito mundial
Netflix posee el mejor catálogo de series y constantemente lo está demostrando, como por ejemplo la impresionante serie turca que conquistó los corazones y es un éxito
Netflix: de qué trata la serie Cómo vuela el cuervo
Asli es una joven llena de sueños y ambiciones que busca conseguir el éxito de su carrera, así que cuando ella llega a un canal de televisión a trabajar como pasante, hará de todo con tal de cumplir su objetivo.
Aunque ella es una admiradora de la presentadora principal del canal de noticias, Lale, y es la principal razón de que ella haya decidido entrar ahí, pues realmente la ve como una mentora y busca aprender lo más que pueda de ella; Asli se dará cuenta de que en el mundo de la televisión y fama hay mucha envidia, corrupción y malas mañas que toda persona que aspira a tener un lugar dentro, debe realizar y ella no se quedará atrás.
A pesar de que Asli intenta acercarse a Lale, la presentadora guarda sus distancias y aunque interactúa con ella y de vez en cuando le da consejos a la joven, esta no busca entablar una relación más allá de lo laboral, así que Asli comenzará a tener ciertos resentimientos contra ella.
La envidia se hará más presente cada día que pasa trabajando con Lale y Asli aspirará cada vez más el estilo de vida que lleva su mentora, por lo que va ideando un plan para quedarse con su lugar y desplazarla.
Dentro de la serie se mostrarán las diferentes perspectivas que ambas mujeres poseen respecto al trabajo, ya que por su diferencia de edad, las dos reaccionan de forma diferente al momento de desenvolverse en su entorno laboral para alcanzar sus propósitos.
Netflix: reparto de la serie Cómo vuela el cuervo
- Birce Akalay como Lale Kiran
- Miray Daner como Asli
- Ibrahim Celikkol como Kenan
- Burak Yamantürk como Selim
- Irem Sak como Müge
Netflix: tráiler de la serie Como vuela el cuervo
Dónde ver la serie Cómo vuela el cuervo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Cómo vuela el cuervo se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Cómo vuela el cuervo se puede ver en Netflix.
- España: la serie Cómo vuela el cuervo se puede ver en Netflix.