Netflix: la serie turca que conquistó los corazones y es un éxito mundial

cuervo Birce Akalay y Miray Daner. Se roban el protagonismo en la serie turca Cómo vuela el cuervo.

Netflix: de qué trata la serie Cómo vuela el cuervo

Asli es una joven llena de sueños y ambiciones que busca conseguir el éxito de su carrera, así que cuando ella llega a un canal de televisión a trabajar como pasante, hará de todo con tal de cumplir su objetivo.

Aunque ella es una admiradora de la presentadora principal del canal de noticias, Lale, y es la principal razón de que ella haya decidido entrar ahí, pues realmente la ve como una mentora y busca aprender lo más que pueda de ella; Asli se dará cuenta de que en el mundo de la televisión y fama hay mucha envidia, corrupción y malas mañas que toda persona que aspira a tener un lugar dentro, debe realizar y ella no se quedará atrás.