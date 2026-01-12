Netflix y Álex González brillan con la romántica película española basada en un bestseller

Maca ha conseguido convertir a Madrid en una ciudad donde todo es posible. Todo parece ir bien, hasta que Leo, su gran amor y error, el hombre que le hizo trizas el corazón, aniquiló su autoestima y su fe en el género masculino, vuelve a su vida para ponerlo todo patas arriba.

Netflix: de qué trata la película Fuimos canciones

La reseña de Fuimos canciones cuenta que Maca trabaja de asistente para una malvada influencer de moda en lugar de perseguir sus sueños y hacer algo con su gran talento. Pero de momento es lo mejor que tiene y ahí está.

fuimos Fuimos canciones. La gran película romántica de Netflix en la que trabajan Álex González y María Valverde.

Aguanta gracias a sus dos amigas, Jimena y Adriana, y juntas hacen que todos los problemas y dramas parezcan menores.

Pero un día aparece alguien del pasado de Maca, alguien a quien ella llama “el innombrable”. Se trata de Leo, un ex que rompió el corazón en mil pedazos a la protagonista y que le hizo perder toda esperanza en el amor.

Pero el corazón quiere lo que quiere, y Maca deberá enfrentarse a sus miedos, sentimientos y heridas para descubrir qué quiere realmente y hacerlo realidad.

Netflix: elenco de la película Fuimos canciones

María Valverde

Álex González

Elísabet Casanovas

Susana Abaitua

Adriana Ugarte

Carlo Costanzia

Ignacio Montes

Tráiler de la película Fuimos canciones

Embed - Fuimos canciones | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la película Fuimos canciones, según la zona geográfica