Netflix y Álex González brillan con la romántica película española basada en un bestseller
Maca tiene 30 años. Malgasta su talento trabajando como asistente de una tirana influencer de moda, y pasa el rato con chicos con los que nunca llega a comprometerse emocionalmente.
Junto a sus dos amigas, Jimena y Adriana, únicas, arrolladoras y siempre dispuestas a darlo todo para que sus problemas parezcan más livianos,
Maca ha conseguido convertir a Madrid en una ciudad donde todo es posible. Todo parece ir bien, hasta que Leo, su gran amor y error, el hombre que le hizo trizas el corazón, aniquiló su autoestima y su fe en el género masculino, vuelve a su vida para ponerlo todo patas arriba.
Netflix: de qué trata la película Fuimos canciones
Netflix: elenco de la película Fuimos canciones
- María Valverde
- Álex González
- Elísabet Casanovas
- Susana Abaitua
- Adriana Ugarte
- Carlo Costanzia
- Ignacio Montes
Tráiler de la película Fuimos canciones
Dónde ver la película Fuimos canciones, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Fuimos canciones se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Fuimos canciones se puede ver en Netflix.
- España: la película Fuimos canciones se puede ver en Netflix.