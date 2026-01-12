Inicio Series y películas Netflix
Netflix y Álex González brillan con la romántica película española basada en un bestseller

Netflix tiene el catálogo más completo de todos, en el interior podemos encontrar la romántica película con Álex González basada en un bestseller

Pablo González
Pablo González
Galán español. Álex González brilla en la cinta Fuimos canciones. 

Netflix tiene el catálogo más completo de todos, en el interior podemos encontrar la romántica película con Álex González basada en un bestseller, se trata de Fuimos canciones.

fimos1
Álex González y María Valverde. Los protagonistas de la romántica película Fuimos canciones.

Maca tiene 30 años. Malgasta su talento trabajando como asistente de una tirana influencer de moda, y pasa el rato con chicos con los que nunca llega a comprometerse emocionalmente.

Junto a sus dos amigas, Jimena y Adriana, únicas, arrolladoras y siempre dispuestas a darlo todo para que sus problemas parezcan más livianos,

Maca ha conseguido convertir a Madrid en una ciudad donde todo es posible. Todo parece ir bien, hasta que Leo, su gran amor y error, el hombre que le hizo trizas el corazón, aniquiló su autoestima y su fe en el género masculino, vuelve a su vida para ponerlo todo patas arriba.

Netflix: de qué trata la película Fuimos canciones

La reseña de Fuimos canciones cuenta que Maca trabaja de asistente para una malvada influencer de moda en lugar de perseguir sus sueños y hacer algo con su gran talento. Pero de momento es lo mejor que tiene y ahí está.

fuimos
Fuimos canciones. La gran película romántica de Netflix en la que trabajan Álex González y María Valverde.

Aguanta gracias a sus dos amigas, Jimena y Adriana, y juntas hacen que todos los problemas y dramas parezcan menores.

Pero un día aparece alguien del pasado de Maca, alguien a quien ella llama “el innombrable”. Se trata de Leo, un ex que rompió el corazón en mil pedazos a la protagonista y que le hizo perder toda esperanza en el amor.

Pero el corazón quiere lo que quiere, y Maca deberá enfrentarse a sus miedos, sentimientos y heridas para descubrir qué quiere realmente y hacerlo realidad.

Netflix: elenco de la película Fuimos canciones

  • María Valverde
  • Álex González
  • Elísabet Casanovas
  • Susana Abaitua
  • Adriana Ugarte
  • Carlo Costanzia
  • Ignacio Montes

Tráiler de la película Fuimos canciones

Embed - Fuimos canciones | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la película Fuimos canciones, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Fuimos canciones se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Fuimos canciones se puede ver en Netflix.
  • España: la película Fuimos canciones se puede ver en Netflix.

