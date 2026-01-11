Netflix tiene la película española que se convirtió en un fenómeno internacional

Netflix tiene la atemorizante película española que se convirtió en un fenómeno internacional, un suceso que triunfó en el mundo, se trata de la película El hoyo.
Netflix tiene la atemorizante película española que se convirtió en un fenómeno internacional, un suceso que triunfó en el mundo
Netflix convirtió esta película española en un fenómeno internacional, y con razón. Galder Gaztelu-Urrutia dirige este sorprendente filme que nos lleva a una realidad extraña: un grupo de prisioneros vive en una estructura vertical formada por decenas de niveles, y a través de todos ellos baja una vez al día una plataforma llena de comida.
Con dos personas en cada nivel, los que se encuentren en las primeras posiciones comerán como reyes; los de abajo, tendrán que morirse de hambre durante un mes (hasta que las posiciones cambien).
Metáfora social, futurismo pesadillesco y tensión a raudales.
La trama es simple: está el hoyo, que es como una gran cárcel vertical organizada en niveles. Por el agujero en cuestión baja una plataforma con comida: los primeros niveles comen bien, los siguientes más o menos, los últimos nada.
Después de un tiempo, el orden cambia y todos despiertan en niveles diferentes.
Netflix: de qué trata la película El hoyo
Un futuro distópico. Un hoyo con cientos de niveles, una plataforma que baja diariamente repleta de comida que desciende por un agujero central hasta cada nivel.
Dos habitantes por nivel. Los internos de esta prisión excavada en la tierra cambian de nivel aleatoriamente.
¿Eres de los que saltan cuando están arriba o de los que no tienen agallas cuando están abajo?
Netflix: elenco de la película El hoyo
- Iván Massagué
- Zorion Eguileor
- Antonia San Juan
- Emilio Buale
- Alexandra Masangkay
Tráiler de la película El hoyo
Dónde ver la película El hoyo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El hoyo se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película El hoyo se puede ver en Netflix.
- España: la película El hoyo se puede ver en Netflix.