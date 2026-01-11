Netflix tiene la película española que se convirtió en un fenómeno internacional

Metáfora social, futurismo pesadillesco y tensión a raudales.

La trama es simple: está el hoyo, que es como una gran cárcel vertical organizada en niveles. Por el agujero en cuestión baja una plataforma con comida: los primeros niveles comen bien, los siguientes más o menos, los últimos nada.

Después de un tiempo, el orden cambia y todos despiertan en niveles diferentes.

Netflix: de qué trata la película El hoyo

Un futuro distópico. Un hoyo con cientos de niveles, una plataforma que baja diariamente repleta de comida que desciende por un agujero central hasta cada nivel.

hoyo1 Suceso internacional. La película El hoyo se convirtió en un fenómeno mundial.

Dos habitantes por nivel. Los internos de esta prisión excavada en la tierra cambian de nivel aleatoriamente.

¿Eres de los que saltan cuando están arriba o de los que no tienen agallas cuando están abajo?

Netflix: elenco de la película El hoyo

Iván Massagué

Zorion Eguileor

Antonia San Juan

Emilio Buale

Alexandra Masangkay

Tráiler de la película El hoyo

Embed - El Hoyo | Tráiler principal | Netflix España

Dónde ver la película El hoyo, según la zona geográfica