Netflix cuenta con un catálogo de series y películas que se compone de opciones para todos los gustos. Emoción hasta las lágrimas es lo que está logrando una de las series del momento dentro de la plataforma, la cual es un K-drama con todas las letras, y que aparece como una de las principales recomendaciones con un total de 16 capítulos: Está bien no estar bien.
El drama coreano de Netflix, que arrasa con 16 capítulos y promete emocionarte hasta las lágrimas
Esta serie es una de las ofertas coreanas del momento dentro de Netflix y aparece como una de las historias más reproducidas
Las series y películas de producción coreana vienen arrasando a nivel mundial en visitas dentro del catálogo de Netflix, y es que cualquier título que se suma la plataforma, rápidamente se transforma en una tendencia mundial. Este K-drama ha logrado atrapar a los suscriptores con una de las historias más emotivas y románticas de los últimos años, siendo para muchos el relato asiático imperdible del catálogo.
Lo visual es algo que se ha destacado mucho por los suscriptores sobre esta serie, y es que los protagonistas utilizan vestimentas de alta costura, pero también la oferta coreana en Netflix utiliza elementos visuales para retratar sitios como, por ejemplo, bosques, y la gente no ha podido ni notar que está hecho con cgi. Otro punto que han remarcado mucho, desde el catálogo de series y películas, es la química existente entre los actores.
Esta serie tan solo necesitó de 16 capítulos para posicionarse como una de las historias coreana más recomendadas de la plataforma de Netflix, e incluso colándose dentro del top 10 de series y películas dramáticas más vistas en más de 50 países. La crítica especializada ha denominado a este relato como una oferta emotiva y muy intensa, perfecta para llorar hasta la última lágrima.
Esta serie se incorporó el catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2020. desde entonces, es considerada como una de las ofertas dramáticas de producción asiática, mejor valorada de toda la plataforma de streaming.
De qué trata la serie de Netflix Está bien no estar bien
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana de 16 capítulos, Está bien no estar bien centra su historia en: "El cruce de las vidas de una escritora de libros infantiles antisocial y un abnegado asistente psiquiátrico abre el camino menos pensado hacia la sanación emocional".
Dentro de Netflix, la serie aparece como uno de los mejores dramas, a pesar de llevar 5 años de su estreno.
Reparto de la serie de Netflix Está bien no estar bien
- Kim Soo Hyun como Moon Gang Ta
- Moon Woo-jin como el joven Moon Gang-tae
- Seo Yea-ji como Ko Moon-young
- Oh Jung-se como Moon Sang-tae
- Lee Kyu-sung como el joven Moon Sang-tae
- Kim Soo-in como la joven Ko Moon-young
Dónde ver la serie Está bien no estar bien, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Está bien no estar bien se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Está bien no estar bien se puede ver en Netflix.
- España: Está bien no estar bien se puede ver en Netflix