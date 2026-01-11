El drama coreano de Netflix, que arrasa con 16 capítulos y promete emocionarte hasta las lágrimas

Esta serie tan solo necesitó de 16 capítulos para posicionarse como una de las historias coreana más recomendadas de la plataforma de Netflix, e incluso colándose dentro del top 10 de series y películas dramáticas más vistas en más de 50 países. La crítica especializada ha denominado a este relato como una oferta emotiva y muy intensa, perfecta para llorar hasta la última lágrima.

Esta serie se incorporó el catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2020. desde entonces, es considerada como una de las ofertas dramáticas de producción asiática, mejor valorada de toda la plataforma de streaming.

Embed - Está Bien no Estar Bien -Trailer Subtitulado en Español l Netflix

De qué trata la serie de Netflix Está bien no estar bien

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana de 16 capítulos, Está bien no estar bien centra su historia en: "El cruce de las vidas de una escritora de libros infantiles antisocial y un abnegado asistente psiquiátrico abre el camino menos pensado hacia la sanación emocional".

Dentro de Netflix, la serie aparece como uno de los mejores dramas, a pesar de llevar 5 años de su estreno.

esta bien no estar bien 3

Reparto de la serie de Netflix Está bien no estar bien

Kim Soo Hyun como Moon Gang Ta

Moon Woo-jin como el joven Moon Gang-tae

Seo Yea-ji como Ko Moon-young

Oh Jung-se como Moon Sang-tae

Lee Kyu-sung como el joven Moon Sang-tae

Kim Soo-in como la joven Ko Moon-young

Dónde ver la serie Está bien no estar bien, según la zona geográfica