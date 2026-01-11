Una de las apuestas más frescas de Netflix dentro del catálogo de series y películas de comedia es Una nueva jugada. Estrenada en febrero de 2025, esta producción estadounidense combina humor y deportes en una historia ágil, protagonizada por Kate Hudson, que vuelve a lucirse con un rol carismático y lleno de matices.
Tiene 10 capítulos, llegó en 2025 y Netflix ya confirmó otra temporada: la serie que todos están mirando
Es una comedia de Netflix protagonizada por Kate Hudson que mezcla humor y deportes y se destaca entre las series y películas más vistas de 2025
La serie cuenta con 10 capítulos de aproximadamente 30 minutos cada uno y está dirigida por Ike Barin Holtz, con guion de Dave Stassen. A lo largo de la temporada, Una nueva jugada se apoya en un ritmo narrativo dinámico y en situaciones cotidianas del mundo laboral y familiar, logrando un tono liviano, pero efectivo, ideal para maratonear.
La recepción crítica fue positiva. Desde Leer Cine, Santiago García destacó que “en diez episodios el carisma de la protagonista, el ritmo narrativo y el sentido del humor le permite a Una nueva jugada lucirse sin pretensiones en el mundo de las series actuales”.
En la misma línea, Joel Keller, de Decider, subrayó que “Kate Hudson es la mejor parte de un reparto de lujo, con una historia que no es sólo una comedia sobre el lugar de trabajo, sino también sobre la familia”.
El buen desempeño de la serie llevó a que Netflix confirmara una nueva temporada, aunque por el momento no anunció la fecha de estreno. Con una protagonista fuerte, humor bien dosificado y una temática accesible, Una nueva jugada se consolida como una de las comedias más entretenidas de Netflix.
Netflix: de qué trata la serie Una nueva jugada
La sinopsis oficial de la serie Una nueva jugada versa: “Una exfiestera debe demostrar su valía como empresaria cuando la ponen a cargo del equipo profesional de baloncesto de su familia”.
Isla Gordon (Kate Hudson) es una mujer que, de un día para el otro, se tiene que hacer cargo de la presidencia de un equipo de básquet tras la muerte de su padre.
El equipo profesional que le pertenece a la familia, Los Ángeles Waves, será un duro desafío para Isla, que deberá afrontar ese mundo deportivo plagado de hombres y machismo, con problemas dentro y fuera del rectángulo de juego.
Netflix: tráiler de la serie Una nueva jugada
Reparto de Una nueva jugada, serie de Netflix
- Kate Hudson (Isla Gordon)
- Drew Tarver (Sandy Gordon)
- MacArthur (Ness Gordon)
- Brensa Song (Ali Lee)
- Fabrizio Guido (Jackie Moreno)
- Chet Hanks (Travis Bugg)
- Toby Sandeman (Marcus Winfield)
Dónde ver la serie Una nueva jugada, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Una nueva jugada se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Una nueva jugada (Running point) se puede ver en Netflix.
- España: la serie Una nueva jugada se puede ver en Netflix.