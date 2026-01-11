Tiene 10 capítulos, llegó en 2025 y Netflix ya confirmó otra temporada: la serie que todos están mirando

En la misma línea, Joel Keller, de Decider, subrayó que “Kate Hudson es la mejor parte de un reparto de lujo, con una historia que no es sólo una comedia sobre el lugar de trabajo, sino también sobre la familia”.

netflix-una-nueva-jugada

El buen desempeño de la serie llevó a que Netflix confirmara una nueva temporada, aunque por el momento no anunció la fecha de estreno. Con una protagonista fuerte, humor bien dosificado y una temática accesible, Una nueva jugada se consolida como una de las comedias más entretenidas de Netflix.

Netflix: de qué trata la serie Una nueva jugada

La sinopsis oficial de la serie Una nueva jugada versa: “Una exfiestera debe demostrar su valía como empresaria cuando la ponen a cargo del equipo profesional de baloncesto de su familia”.

netflix-una-nueva-jugada.jpg

Isla Gordon (Kate Hudson) es una mujer que, de un día para el otro, se tiene que hacer cargo de la presidencia de un equipo de básquet tras la muerte de su padre.

El equipo profesional que le pertenece a la familia, Los Ángeles Waves, será un duro desafío para Isla, que deberá afrontar ese mundo deportivo plagado de hombres y machismo, con problemas dentro y fuera del rectángulo de juego.

Netflix: tráiler de la serie Una nueva jugada

Embed - Una nueva jugada | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Una nueva jugada, serie de Netflix

Kate Hudson (Isla Gordon)

Drew Tarver (Sandy Gordon)

MacArthur (Ness Gordon)

Brensa Song (Ali Lee)

Fabrizio Guido (Jackie Moreno)

Chet Hanks (Travis Bugg)

Toby Sandeman (Marcus Winfield)

Dónde ver la serie Una nueva jugada, según la zona geográfica