3 libros que te recordarán a Stranger Things: sus historias te atraparán

Esta novela está ambientada en el verano de 1960, y cuenta la historia de cinco amigos de 12 años que se lanzan a la búsqueda de un compañero de clase desaparecido. Los jóvenes se encuentran con un mundo paralelo que esconde cosas espeluznantes.

Un verano tenebroso "Un verano tenebroso" de Dan Simmons.

"Amigo imaginario" de Stephem Chbosky

Este libro te recordará a la relación y a la trama de Will con su madre Joyce. "Christopher desaparece para regresar seis días después sin un rasguño, pero siendo una persona completamente diferente. Su madre, Kate, hará lo que sea para descubrir lo sucedido", es la sinopsis de esta novela.

"El instituto" de Stephen King

Stephen King es sin lugar a dudas el Rey de la literatura de terror, ficción sobrenatural, misterio, ciencia ficción, etc. Si lo que te gustó de la serie "Stranger Things" fue la trama del laboratorio al que perteneció Once, con niños que poseen capacidades como la telequinesia, te encantará esta historia que sigue a Luke, un niño que es raptado y termina en una institución con otros menores que tienen poderes.

Como dato plus podemos sumar que este libro ha sido adaptado a una serie. Esta producción está protagonizada por Ben Barnes , Mary-Louise Parker y Joe Freeman, fue escrita por Benjamin Cavell y dirigida por Jack Bender. Por el momento no se encuentra disponible en Argentina en una plataforma de streaming, pero puede verse en Stremio.