Qué libros recomiendan leer los actores de Stranger Things

Por otro lado tenemos a la icónica Winona Ryder, quien ha leído "Mujercitas" (película que protagonizó en los años 90), "El libro de Anne Frank", "Todo cuanto amé" de Siri Hustvedt, "Inocencia interrumpida" de Susanna Kaysen, entre otros.

El actor Finn Wolfhard ha confesado que es un gran fanático de Stephen King y que ama "Carrie", pero también ama "El Nix" de Nathan Hill. La actriz Natalia Dyer, quien interpreta a Nancy, ha recomendado libros como "Beautiful Country" de Qian Julie Wang, "Bittersweet Brooklyn" de Thelma Adams, "Buenos presagios" de Neil Gaiman y Terry Pratchett, "The Strangers" de Katherena Vermette, etc.

La actriz Sadie Sink ama la saga de "Harry Potter", pero también ama "Los juegos del hambre", "El castillo de cristal", "De ratones y hombres" de John Steinbeck, etc. El actor Dacre Montgomery que interpretó a Billy en "Stranger Things" ha recomendado libros como "Sapiens: de animales a dioses" o "Mucho ruido y pocas nueces" de Shakespeare. Además, Dacre escribió el poemario titulado "DKMH" que también se puede escuchar como podcast en Spotify.

El actor Joe Keery que interpretó al querido Steve Harrington ha recomendado libros como "El libro del verano" de Tove Jansson o "Ensayos después de los ochenta". La actriz Maya Hawke es una gran lectora y ama la saga de "Harry Potter", "Anna Karenina", "Alas de sangre", "Slouching Towards Bethlehem" de Joan Didion.

En cuanto a Jamie Campbell Bower que interpretó a Henry, el actor ama "Drácula", "City of Bones", o "Las vidas de Christopher Chant" de Diana Wynne Jones.