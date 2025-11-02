Mientras los fanáticos están esperando la temporada final de "Stranger Things" que llegará a fin de mes, hoy el mundo se despertó con la noticia de que Millie Bobby Brown denunció penalmente a David Harbour, coprotagonista de este éxito de Netflix.
Millie Bobby Brown demandó a su coprotagonista de 'Stranger Things' David Harbour: cuáles son los motivos
Se trata de una situación que afecta la imagen de David Harbour, quien ha logrado generar una excelente "imagen paternal" en la serie
¿Qué ocurrió entre Millie Bobby Brown y David Harbour?
Según han podido confirmar varios medios estadounidenses como por ejemplo Daily Mail, Millie Bobby Brown, quien interpreta a Eleven en la serie de Netflix, presentó una denuncia formal contra su compañero David Harbour, acusándolo de "acoso y hostigamiento" durante la filmación de la quinta y última temporada de "Stranger Things".
La denuncia cuenta con decenas de páginas donde la actriz intentó demostras las situaciones de acoso y hostigamiento que sufrió, y la investigación para corroborarlo se prolongó por varios meses. Daily Mail destaca que el acoso no ha sido sexual.
Por su parte, Netflix decidió no realizar comentarios al respecto o de lanzar un comunicado oficial. También es importante mencionar que Harbour está pasando por un mal momento a nivel personal, ya que recientemente se separó de la cantante Lily Allen. Sin embargo, Daily Mail ha señalado que el actor contó con el apoyo incondicional de su por aquel entonces pareja: "Lily lo apoyó en todo momento. Fueron tiempos muy duros".
¿Cuándo se estrenará la última temporada de "Stranger Things"?
La última temporada de este éxito de Netflix se estrenará en tres volúmenes: el 26 de noviembre, el 25 de diciembre y el 31 de diciembre de 2025.
El elenco original incluye a Millie Bobby Brown, Winona Ryder, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, David Harbour, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer y Charlie Heaton. "Será un espectáculo nunca antes visto", aseguraron desde Netflix.