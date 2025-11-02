Millie Bobby Brown demandó a su coprotagonista de 'Stranger Things' David Harbour: cuáles son los motivos

Por su parte, Netflix decidió no realizar comentarios al respecto o de lanzar un comunicado oficial. También es importante mencionar que Harbour está pasando por un mal momento a nivel personal, ya que recientemente se separó de la cantante Lily Allen. Sin embargo, Daily Mail ha señalado que el actor contó con el apoyo incondicional de su por aquel entonces pareja: "Lily lo apoyó en todo momento. Fueron tiempos muy duros".

¿Cuándo se estrenará la última temporada de "Stranger Things"?

La última temporada de este éxito de Netflix se estrenará en tres volúmenes: el 26 de noviembre, el 25 de diciembre y el 31 de diciembre de 2025.

Embed - Stranger Things 5 | Tráiler oficial | Netflix

El elenco original incluye a Millie Bobby Brown, Winona Ryder, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, David Harbour, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer y Charlie Heaton. "Será un espectáculo nunca antes visto", aseguraron desde Netflix.