Netflix: se dio a conocer el final épico de Stranger Things

Stranger Things (1)

La primera parte arribará a Netflix el 26 de noviembre de 2025.

el 26 de noviembre de 2025. La segunda llegará a la plataforma el 25 de diciembre de 2025.

El último episodio se podrá ver el 31 de diciembre de 2025.

Netflix: de qué trata Stranger Things, temporada 5

El capítulo final de la temporada 4 fue épico y todavía no nos hemos recuperado de ninguno de ellos, especialmente los más dramáticos. Después de unos años en los que los Duffer aseguraban que habría una cuarta temporada y que dudaban con una posible quinta entrega, finalmente tomaron su decisión mediante una carta en la que afirmaban que sí, que habrá 'Stranger Things 5' y que, lamentablemente será la última vez que veamos al grupo de amigos de Hawkins.

La trama de la serie Stranger Things comienza después de la extraña desaparición de un niño en el resplandor de la noche. Estos eventos misteriosos involucran a sus amigos, la familia y la policía. Asimismo, la desaparición coincide con el avistamiento de una criatura aterradora y la aparición de una niña enigmática.

Después de cuatro temporadas cargadas de suspenso y ciencia ficción, se acerca el final con la quinta temporada. En esta última entrega, Stranger Things se desarrollará en el otoño de 1987 con un gran salto temporal, al igual que al principio de la cuarta.

El tráiler épico de la última temporada de la serie