Cuál fue la fuerza política que ganó en las cárceles de Mendoza: el detalle de los votos

votos en la carcel

El peronismo fue el más votado en las cárceles de Mendoza

Fueron 1.350 los internos de los establecimientos penitenciarios de nuestra provincia los que votaron el domingo. El número es bajo tomando en cuenta que los habilitados para sufragar eran alrededor de 5.000.

El PJ, bajo la denominación Fuerza Justicialista Mendoza, quedó primero con 543 votos, que significó 42,03% del total.

Detrás del peronismo hubo tres espacios que pelearon entrar al podio de los más elegidos en las cárceles, con escasas diferencias. Segundo quedó el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, con 172 votos; tercera la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, con 169 y cuarto el Frente Verde, con 158.

Después, más lejos de los mencionados, se encolumnaron el Frente Libertario Demócrata, con 89 votos; la alianza Defendamos Mendoza-Provincias Unidas, con 72; Protectora Fuerza Política, con 30 y el Movimiento al Socialismo (MAS), con 18.

Además hubo 64 votos nulos y 35 en blanco.

En Argentina los presos votan desde 2007 y solo pueden hacerlo quiénes están procesados. En cambio, estám inhabilitados por la ley los que tienen condena firme, a pesar que un fallo de la Cámara Nacional Electoral declaró inconstitucional esa prohibición pero el Congreso Nacional nunca modificó la norma.

Tampoco votan los detenidos en comisarias o en prisión domiciliaria, aunque legalmente puedan hacerlo.