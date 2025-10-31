De Hocus Pocus a la serie más traumática de Netflix: cómo se ve hoy el actor Tobias Jelinek

También apareció en la serie "Las brujas de Mayfair" junto a Alexandra Daddario, y tuvo un pequeño rol como agente en la serie "Stranger Things". Podemos mencionar participaciones en producciones como "Atlanta", "NCSI", "Wizards", "Shameless", entre otras.

Uno de sus últimos trabajos fue en la serie de Netflix "Monstruo: la historia de Ed Gein", donde aparece en el episodio 8 haciendo del asesino en serie Richard Speck: quien asesinó a 8 estudiantes de enfermería en Chicago.

Embed - Tobias Jelinek en Instagram: "Sunny Skies after a day of tornado warnings, thunder and rainWelcome to Chicago, friends. Excited to explore this historic city, connect with friends, and roll up sleeves for a bit of wild TV " View this post on Instagram A post shared by Tobias Jelinek (@tobiasjelinek)

"Trabajé con un maravilloso equipo de maquillaje y peluquería para transformarme físicamente. Jugué mucho, fui al límite en términos de qué tan profundo entraría en la verdadera historia de Richard Speck y su verdadera fisicalidad y adónde quería ir en mi imaginación", explicó Jelinek sobre cómo se preparó para interpretar a un asesino en serie.

"Speck es como el anticristo. No hay redención para él, pero para Ed Gein, es una petición desde el principio. Y veo que surgen muchas conversaciones interesantes debido a eso. Creo que ese es el punto: que la gente hable de ello y de los problemas de salud mental", continuó explicando el actor.