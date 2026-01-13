Netflix abrió el 2026 con un drama surrealista japonés que conecta destinos a lo largo del tiempo

Después del terremoto (After the Quake) es una de las apuestas más potentes de Netflix para comenzar 2026 dentro de su catálogo de series y películas internacionales. Estrenada el 3 de enero, esta producción japonesa de 2 horas y 13 minutos combina drama y surrealismo, y está basada en el libro homónimo del reconocido escritor Haruki Murakami.
Dirigida por Tsuyoshi Inoue y con guion de Takamasa Oe, la película propone un relato profundo y contemplativo que explora las consecuencias emocionales y existenciales de un terremoto que marca a sus personajes. Fiel al universo literario de Murakami, la historia se mueve entre lo real y lo onírico, abordando la soledad, el desconcierto y la reconstrucción interior tras una catástrofe.
Con una cuidada puesta en escena y un ritmo pausado, Después del terremoto se posiciona como una propuesta ideal para quienes buscan en Netflix series y películas que inviten a la reflexión, alejadas de las fórmulas tradicionales y con un fuerte peso autoral.
Netflix: de qué trata la película Después del terremoto
La sinopsis oficial de la película Después del terremoto versa: “Las vidas de cuatro desconocidos se entrelazan a lo largo de tres décadas entre el duelo y la esperanza tras los terremotos de Kbe y Thoku y la pandemia de COVID-19”.
Las vidas de cuatro desconocidos, separados por el tiempo y la geografía, se van cruzando de manera sutil y significativa. En 1995, la historia sigue a Komura, quien, devastado por la misteriosa desaparición de su esposa, viaja a Kushiro, donde se enfrenta a relatos inquietantes sobre un supuesto avistamiento de un OVNI.
En paralelo, en 2011, Junko, una niña que huye de su hogar, entabla un vínculo inesperado con un hombre solitario que comparte su fascinación por las hogueras, en un encuentro marcado por la fragilidad y la búsqueda de compañía.
La película de Netflix también profundiza en la vida de Yoshiya, criado bajo la rígida fe de su madre, quien lo educó como un “hijo de Dios”. Ya en 2020, el joven comienza a cuestionarse su identidad y a preguntarse por la ausencia de su padre, dando lugar a una reflexión íntima sobre la herencia, la fe y la necesidad de encontrar respuestas propias.
Netflix: tráiler de la película Después del terremoto
Reparto de Después del terremoto, película de Netflix
Dónde ver la película Después del terremoto, según la zona geográfica
