Netflix abrió el 2026 con un drama surrealista japonés que conecta destinos a lo largo del tiempo

después del terremoto- película (2)

Netflix: de qué trata la película Después del terremoto

La sinopsis oficial de la película Después del terremoto versa: “Las vidas de cuatro desconocidos se entrelazan a lo largo de tres décadas entre el duelo y la esperanza tras los terremotos de Kbe y Thoku y la pandemia de COVID-19”.

Las vidas de cuatro desconocidos, separados por el tiempo y la geografía, se van cruzando de manera sutil y significativa. En 1995, la historia sigue a Komura, quien, devastado por la misteriosa desaparición de su esposa, viaja a Kushiro, donde se enfrenta a relatos inquietantes sobre un supuesto avistamiento de un OVNI.

En paralelo, en 2011, Junko, una niña que huye de su hogar, entabla un vínculo inesperado con un hombre solitario que comparte su fascinación por las hogueras, en un encuentro marcado por la fragilidad y la búsqueda de compañía.

La película de Netflix también profundiza en la vida de Yoshiya, criado bajo la rígida fe de su madre, quien lo educó como un “hijo de Dios”. Ya en 2020, el joven comienza a cuestionarse su identidad y a preguntarse por la ausencia de su padre, dando lugar a una reflexión íntima sobre la herencia, la fe y la necesidad de encontrar respuestas propias.

Netflix: tráiler de la película Después del terremoto

Embed -

Reparto de Después del terremoto, película de Netflix

Masaki Okada

Ai Hashimoto

Erika Karata

Mitsuru Fukikoshi

Yui Narumi

Shinichi Tsutsumi

Kodai Kurosaki

Daichi Watanabe

Soya Kurokawa

Haruka Igawa

Dónde ver la película Después del terremoto, según la zona geográfica