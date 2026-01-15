Llegó a Netflix en el 2025, es australiana y apenas tiene 6 capítulos

Netflix tuvo un año fabuloso en el 2025, sumando a su catálogo de series y películas, opciones para todos los gustos. Una serie fue parte de la renovación en el último año, y con una historia que arrasó entre los relatos del género de terror dentro de la plataforma, llegando directamente desde Australia y contando con, únicamente, 6 capítulos en total: El juego de Gracie Darling.
Las series y películas de producción australiana fueron creciendo poco a poco en el catálogo de Netflix, especialmente con relatos que se destacaban en el género dramático, llegando a producir historias que se volvieron top mundial. Esta serie es el último gran estreno de este país, con un relato 100% original y que con su atmósfera inquietante, se convirtió en uno de los relatos exclusivos de la plataforma, más reproducidos en el 2025.
Si bien esta serie pertenece al género de terror, es una mezcla perfecta con elementos de suspenso y drama, destacándose entre los suscriptores especialmente por lo que genera psicológicamente hablando. Su llegada al catálogo de series y películas de Netflix no pasó inadvertida, ya que llegó a ser una de las 3 ofertas más reproducidas del género en todo el 2025, especialmente en España y América Latina.
La serie de producción australiana contó con una crítica bastante sólida, destacándose no tanto la historia, sino la fotografía que se utilizó para llevar a cabo el relato de suspenso y terror. Hay que saber que la oferta no solo aparece como una de las principales recomendaciones del género en Netflix, sino que también lo hace en el apartado de historias que solo se pueden encontrar en la plataforma.
La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2025, y desde entonces aparece como una de las historias de terror más elegidas de la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie El juego de Gracie Darling
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie australiana de tan solo 6 capítulos, El juego de Gracie Darling centra su historia en: "Décadas después de que su mejor amiga desaparece en medio de una sesión espiritista, una psicóloga se ve obligada a enfrentar su pasado cuando ocurre lo mismo con otra chica".
La serie ha logrado combinar elementos que la convierten en uno de los relatos más destacados de Netflix en el 2025.
Netflix: reparto de la serie El juego de Gracie Darling
- Morgana O’Reilly como Joni
- Harriet Walter como Constance
- Rudi Dharmalingam como Singh
- Zoe Terakes como Mina
- Elena Satine como Gracie Darling
- Milly Alcock como Joni (joven)
- Sana'a Shaik como Mina (joven)
- Uli Latukefu como Singh (joven)
- Karis Oka como Grace (joven)
Dónde ver la serie El juego de Gracie Darling, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie El juego de Gracie Darling se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie El juego de Gracie Darling se puede ver en Netflix.
- España: la serie El juego de Gracie Darling se puede ver en Netflix.