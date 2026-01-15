Llegó a Netflix en el 2025, es australiana y apenas tiene 6 capítulos

La serie de producción australiana contó con una crítica bastante sólida, destacándose no tanto la historia, sino la fotografía que se utilizó para llevar a cabo el relato de suspenso y terror. Hay que saber que la oferta no solo aparece como una de las principales recomendaciones del género en Netflix, sino que también lo hace en el apartado de historias que solo se pueden encontrar en la plataforma.

La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2025, y desde entonces aparece como una de las historias de terror más elegidas de la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie El juego de Gracie Darling

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie australiana de tan solo 6 capítulos, El juego de Gracie Darling centra su historia en: "Décadas después de que su mejor amiga desaparece en medio de una sesión espiritista, una psicóloga se ve obligada a enfrentar su pasado cuando ocurre lo mismo con otra chica".

La serie ha logrado combinar elementos que la convierten en uno de los relatos más destacados de Netflix en el 2025.

Netflix: reparto de la serie El juego de Gracie Darling

Morgana O’Reilly como Joni

Harriet Walter como Constance

Rudi Dharmalingam como Singh

Zoe Terakes como Mina

Elena Satine como Gracie Darling

Milly Alcock como Joni (joven)

Sana'a Shaik como Mina (joven)

Uli Latukefu como Singh (joven)

Karis Oka como Grace (joven)

