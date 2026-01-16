Netflix acaba de sumar a su catálogo de series y películas uno de los estrenos más potentes del año: El botín, un thriller policial crudo y cargado de suspenso que llegó a la plataforma el 16 de enero de 2026. Con una duración de 1 hora y 52 minutos, combina drama, acción y tensión constante en una historia marcada por la ambición, la corrupción y la traición.
Netflix estrenó un thriller policial crudo y explosivo con Ben Affleck y Matt Damon que ya da que hablar
El nuevo thriller policial de Netflix, protagonizado por Matt Damon y Ben Affleck, se destaca entre las series y películas por su acción, suspenso y tono crudo
Dirigida por Joe Carnahan, El botín está protagonizada por Matt Damon y Ben Affleck, una dupla que vuelve a reunirse en pantalla para dar vida a personajes complejos, atrapados en una red de decisiones límite. La trama se adentra en el costado más oscuro de las fuerzas de seguridad, mostrando cómo un hallazgo inesperado puede desencadenar una escalada de violencia y desconfianza imposible de frenar.
Con un tono áspero y realista, la película se apoya en escenas intensas, un ritmo sostenido y actuaciones sólidas que mantienen al espectador en vilo hasta el final. Gracias a su mezcla de acción y suspenso, El botín se posiciona rápidamente como uno de los títulos más comentados de Netflix dentro del universo de series y películas policiales.
Netflix: de qué trata la película El botín
Según la sinopsis oficial de Netflix, El botín es un thriller policial cargado de tensión que explora los límites de la lealtad y la corrupción dentro de la fuerza. La historia se centra en un grupo de policías de Miami cuya aparente unidad comienza a desmoronarse tras encontrar millones de dólares ocultos en un escondite abandonado. A partir de ese hallazgo, la desconfianza crece y nada vuelve a ser lo que parecía, ni siquiera entre colegas.
La película está inspirada en hechos reales y toma como punto de partida el llamado “Miami River Cops Scandal”, un resonante caso de corrupción policial ocurrido en los años 80. En ese escándalo, varios agentes fueron acusados de tráfico de drogas, sobornos y robos, sacudiendo a toda la ciudad.
El botín utiliza ese trasfondo histórico para construir un relato más amplio y dramatizado, que pone el foco en las consecuencias humanas del crimen, la ambición y las decisiones tomadas desde el interior de la fuerza de seguridad.
Netflix: tráiler de la película El botín
Reparto de El botín, película de Netflix
- Matt Damon (Lt. Dane Dumars)
- Ben Affleck (Det. Sgt. JD Byrne)
- Teyana Taylor
- Sasha Calle
- Kyle Chandler
- Steven Yeun
- Scott Adkins
- Catalina Sandino Moreno
- Nestor Carbonell
- Lina Esco
Dónde ver la película El botín, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El botín se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película El botín se puede ver en Netflix.
- España: la película El botín se puede ver en Netflix.