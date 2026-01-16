Netflix estrenó un thriller policial crudo y explosivo con Ben Affleck y Matt Damon que ya da que hablar

el botín- película

Netflix: de qué trata la película El botín

Según la sinopsis oficial de Netflix, El botín es un thriller policial cargado de tensión que explora los límites de la lealtad y la corrupción dentro de la fuerza. La historia se centra en un grupo de policías de Miami cuya aparente unidad comienza a desmoronarse tras encontrar millones de dólares ocultos en un escondite abandonado. A partir de ese hallazgo, la desconfianza crece y nada vuelve a ser lo que parecía, ni siquiera entre colegas.

La película está inspirada en hechos reales y toma como punto de partida el llamado “Miami River Cops Scandal”, un resonante caso de corrupción policial ocurrido en los años 80. En ese escándalo, varios agentes fueron acusados de tráfico de drogas, sobornos y robos, sacudiendo a toda la ciudad.

El botín utiliza ese trasfondo histórico para construir un relato más amplio y dramatizado, que pone el foco en las consecuencias humanas del crimen, la ambición y las decisiones tomadas desde el interior de la fuerza de seguridad.

Netflix: tráiler de la película El botín

Reparto de El botín, película de Netflix

Matt Damon (Lt. Dane Dumars)

Ben Affleck (Det. Sgt. JD Byrne)

Teyana Taylor

Sasha Calle

Kyle Chandler

Steven Yeun

Scott Adkins

Catalina Sandino Moreno

Nestor Carbonell

Lina Esco

