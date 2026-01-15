Argentina, uno de los mejores lugares para ver la "Luna de Sangre": cuándo sucederá

En su definición, la Luna de Sangre es el nombre popular que recibe el satélite natural durante un eclipse lunar especial, en el que su tonalidad es roja. En Argentina, este fenómeno astronómico es famoso y mucho más lo será ahora, ya que es un lugar ideal para verlo próximamente.
Un eclipse lunar es un fenómeno astronómico que se produce cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de manera tal que la Luna atraviesa la sombra de la Tierra.
Argentina, uno de los mejores lugares para ver la próxima "Luna de Sangre"
Como se dijo antes, la Luna se mostrará de un color rojo teñido en este fenómeno astronómico, lo que llama la atención de miles de fanáticos de la astronomía.
Durante este tipo de eclipses, la Tierra se posiciona entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre nuestro satélite natural. Sin embargo, en esta ocasión, el tono del satélite será rojizo, dándole origen a la Luna de Sangre.
De acuerdo a lo informado por Time and Date, solo el 2% de la población mundial (176 millones de personas) podrá observar todas las fases (penumbral, parcial y total) del eclipse. Mientras que casi el 31% (2500 millones) verá su totalidad, que durará aproximadamente 80 minutos.
En concreto, este fenómeno astronómico ocurrirá entre el 2 y el 4 de marzo de 2026 y, según la NASA, Argentina tendrá uno de los lugares privilegiados para verlo.
Con respecto a su nombre, hay que decir que la Luna de Sangre se llama así por algo más que su color. De hecho, muchos vinculan el fenómeno astronómico con diferentes escrituras bíblicas, además de mitos y leyendas que giran en torno al mismo.
Consejos para ver la Luna de Sangre en Argentina
- Elige un buen lugar: busca un sitio con la menor contaminación lumínica posible y una buena vista del cielo y el horizonte.
- No necesitas equipo especial: a diferencia de los eclipses solares, no se requiere ningún filtro o protección especial para ver un eclipse lunar.
- Usa binoculares o telescopio: si tienes, úsalos para observar la superficie lunar con más detalle, ver estrellas cercanas y el oscurecimiento gradual.
- Prepara tu vista: deja que tus ojos se acostumbren a la oscuridad del entorno para poder apreciar mejor la tenue luz de la Luna durante la fase de totalidad.