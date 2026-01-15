Argentina, uno de los mejores lugares para ver la "Luna de Sangre": cuándo sucederá

Durante este tipo de eclipses, la Tierra se posiciona entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre nuestro satélite natural. Sin embargo, en esta ocasión, el tono del satélite será rojizo, dándole origen a la Luna de Sangre.

De acuerdo a lo informado por Time and Date, solo el 2% de la población mundial (176 millones de personas) podrá observar todas las fases (penumbral, parcial y total) del eclipse. Mientras que casi el 31% (2500 millones) verá su totalidad, que durará aproximadamente 80 minutos.

Luna de sangre.jpg Marzo, el mes en el que podrá verse la Luna de Sangre.

En concreto, este fenómeno astronómico ocurrirá entre el 2 y el 4 de marzo de 2026 y, según la NASA, Argentina tendrá uno de los lugares privilegiados para verlo.

Con respecto a su nombre, hay que decir que la Luna de Sangre se llama así por algo más que su color. De hecho, muchos vinculan el fenómeno astronómico con diferentes escrituras bíblicas, además de mitos y leyendas que giran en torno al mismo.

Consejos para ver la Luna de Sangre en Argentina