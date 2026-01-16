Netflix acaba de estrenar este viernes 16 de enero de 2026 una nueva apuesta dentro de su catálogo de series y películas asiáticas que promete conquistar a los fanáticos del romance: ¿Cómo se traduce este amor?, una producción coreana que combina sensibilidad, humor y emoción en partes iguales.
Netflix estrena un drama coreano de 12 capítulos que promete convertirse en la serie más vista de 2026
Es el nuevo drama romántico coreano de Netflix que se suma al catálogo de series y películas con una historia sensible, emotiva y actual
Creada por Hong Jung-eun, Hong Mi-ran y Yoo Young-eun, la serie cuenta con 12 capítulos y se inscribe dentro del drama romántico con toques de comedia, un género que Corea del Sur domina con maestría. La historia explora los vínculos afectivos, los malentendidos culturales y la complejidad de expresar los sentimientos cuando el amor parece hablar distintos idiomas.
Con una narrativa cálida y personajes entrañables, ¿Cómo se traduce este amor? se apoya en situaciones cotidianas, diálogos emotivos y momentos de humor que equilibran el tono dramático. La serie de Netflix invita a reflexionar sobre las segundas oportunidades y la forma en que las emociones trascienden las palabras.
Gracias a su enfoque fresco y romántico, este estreno se posiciona como una de las nuevas joyas coreanas de Netflix, ideal para quienes disfrutan de las series y películas que apuestan por historias de amor sensibles, actuales y profundamente humanas.
Netflix: de qué trata la serie ¿Cómo se traduce este amor?
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie ¿Cómo se traduce este amor? versa: “Las emociones de una celebridad y su intérprete no logran superar las barreras del idioma mientras recorren el mundo con un reality de citas. ¿Triunfará el lenguaje del amor?”.
Netflix: tráiler de ¿Cómo se traduce este amor?
Reparto de ¿Cómo se traduce este amor?, serie de Netflix
- Kim Seon-ho (Joo Ho-jin)
- Go Youn-jung (Cha Mu-hee)
- Lee E-dam (Shin Ji-seon)
- Choi Woo-sung (Kim Yong-woo)
- Sota Fukushi
- Kim Won-hae
Dónde ver la serie ¿Cómo se traduce este amor?, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie ¿Cómo se traduce este amor? se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie ¿Cómo se traduce este amor? se puede ver en Netflix.
- España: la serie ¿Cómo se traduce este amor? se puede ver en Netflix.