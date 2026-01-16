Netflix estrena un drama coreano de 12 capítulos que promete convertirse en la serie más vista de 2026

Creada por Hong Jung-eun, Hong Mi-ran y Yoo Young-eun, la serie cuenta con 12 capítulos y se inscribe dentro del drama romántico con toques de comedia, un género que Corea del Sur domina con maestría. La historia explora los vínculos afectivos, los malentendidos culturales y la complejidad de expresar los sentimientos cuando el amor parece hablar distintos idiomas.

¿Cómo se traduce este amor- serie

Con una narrativa cálida y personajes entrañables, ¿Cómo se traduce este amor? se apoya en situaciones cotidianas, diálogos emotivos y momentos de humor que equilibran el tono dramático. La serie de Netflix invita a reflexionar sobre las segundas oportunidades y la forma en que las emociones trascienden las palabras.