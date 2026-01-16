En Maipú, un novedoso emprendimiento vende por kilo ropa traída de Estados Unidos

Mendocinos copiaron un modelo de comercio luego de viajar a Chile de vacaciones, y ahora venden ropa por kilo o por fardos en Maipú. Las prendas vienen directo de Estados Unidos y hay para todos los gustos y talles: hombres, mujeres, niños y hogar.
El novedoso emprendimiento en Mendoza funciona en un galpón ubicado en el carril Rodríguez Peña al 4700, cerca de carril Ponce, en Maipú, donde una familia comenzó hace poco más de dos meses.
Juan, uno de los protagonistas, contó a Radio Nihuil que en un viaje a Chile vieron ese modelo de negocio y se pusieron en marcha para realizar lo mismo en la provincia con el objetivo de traer ropa de buena calidad para quienes revenden en ferias o también para el uso propio.
La primera modalidad con la que empezaron fue con la venta de fardos de ropa para personas o de hogar, los que van desde los $320.000 a los $900.000 dependiendo la calidad y todos pesan 40 kilos.
La venta de ropa por kilo en Maipú
Debido a que había muchas personas que no alcanzaban a los valores para comprar un fardo completo, decidieron probar con la venta por kilo con un precio de $20.000 por kilo, sea de la categoría que sea.
Juan detalló que en un kilo pueden entrar entre 5 y 6 remeras, 3 o 4 pantalones, o 2 si son de talles más grandes, y 4 vestidos. "Hay gente que compra bolsas y bolsas de ropa", indicó uno de los emprendedores.
Indicó que se trata de ropa que llega de Estados Unidos entre usada en muy buen estado y de buena calidad, como también ropa nueva con etiqueta colocada. "La ropa usada está desinfectada y lista para usarse", agregó Juan para tranquilidad de los compradores.
Este tipo de venta por kilo comenzó hace menos de una semana, luego del pedido de la gente, y aseguraron que es un éxito. Como ejemplo, un hombre compró 8 remeras y 5 pantalones por $88.000.
Hay ropa de mujer, de hombre y de niño en todos los talles, ropa deportiva, además de toallas, toallones, cortinas y otros productos para el hogar.
Juan sostuvo que los fardos son cerrados y existen diferentes categorías: "La segunda es ropa usada, primera es usada y nueva, y el fardo de primera premium es ropa usada y nueva pero en su mayoría de marcas conocidas".
Atienden de lunes a viernes de 9.30 a 18.30 y los sábados de 8.30 a 13.30. En algunos casos abren en el momento algunos fardos para que la gente pueda ver la calidad de la ropa y lo que incluye. La forma de pago que reciben por el momento es efectivo y transferencias.