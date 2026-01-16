En Maipú, un novedoso emprendimiento vende por kilo ropa traída de Estados Unidos

La primera modalidad con la que empezaron fue con la venta de fardos de ropa para personas o de hogar, los que van desde los $320.000 a los $900.000 dependiendo la calidad y todos pesan 40 kilos.

La venta de ropa por kilo en Maipú

Debido a que había muchas personas que no alcanzaban a los valores para comprar un fardo completo, decidieron probar con la venta por kilo con un precio de $20.000 por kilo, sea de la categoría que sea.

Juan detalló que en un kilo pueden entrar entre 5 y 6 remeras, 3 o 4 pantalones, o 2 si son de talles más grandes, y 4 vestidos. "Hay gente que compra bolsas y bolsas de ropa", indicó uno de los emprendedores.

ropa por kilo maipu emprendimiento 2 Aseguraron que es mucha la gente que compra bolsas y bolsas de ropa en este emprendimiento en Maipú. Foto: Pablo Gamba/ Radio Nihuil

Indicó que se trata de ropa que llega de Estados Unidos entre usada en muy buen estado y de buena calidad, como también ropa nueva con etiqueta colocada. "La ropa usada está desinfectada y lista para usarse", agregó Juan para tranquilidad de los compradores.

Este tipo de venta por kilo comenzó hace menos de una semana, luego del pedido de la gente, y aseguraron que es un éxito. Como ejemplo, un hombre compró 8 remeras y 5 pantalones por $88.000.

Hay ropa de mujer, de hombre y de niño en todos los talles, ropa deportiva, además de toallas, toallones, cortinas y otros productos para el hogar.

ropa por kilo maipu emprendimiento 4 Todos los fardos de ropa pesan 40 kilos y los precios varían según la calidad de los mismos. Foto: Pablo Gamba/ Radio Nihuil

Juan sostuvo que los fardos son cerrados y existen diferentes categorías: "La segunda es ropa usada, primera es usada y nueva, y el fardo de primera premium es ropa usada y nueva pero en su mayoría de marcas conocidas".

Atienden de lunes a viernes de 9.30 a 18.30 y los sábados de 8.30 a 13.30. En algunos casos abren en el momento algunos fardos para que la gente pueda ver la calidad de la ropa y lo que incluye. La forma de pago que reciben por el momento es efectivo y transferencias.