Bruno Jacomy, tras su cuarto puesto: "Hicimos terrible Rally Dakar"

El navegante mendocino Bruno Jacomy cerró una enorme competencia con podio y cuarto puesto en la general y no ocultó su alegría

Por UNO

La caminata a lo Top Gun y la alegría entre los dientes. Bruno Jacomy acaba de hacerlo una vez más y le es imposible ocultar su felicidad: "Hicimos terrible Rally Dakar", dice el mendocino mientras ladea, como en toda la competencia, a su compañero de locuras Lucas Del Río.

Bruno Jacomy acaba de terminar con un valioso tercer lugar la etapa número 13 y graba un video en selfie como hizo durante todos los capítulos. En los mejores momentos y también en los no tanto, el navegante local siempre tuvo un ratito para contar a la distancia sus emociones.

"Finalizamos otro Rally Dakar, terminamos cuartos, a un minuto del tercero. La verdad que un balance más que positivo. Ganamos dos etapas, hemos andado en la punta, asique nada, gracias a todos por tanto apoyo, estamos más que felices por todo lo que conseguimos", dijo Bruno Jacomy.

Su algarabía no es para menos: el binomio ganó las etapas 2 y 5 y logró mantenerse dentro del podio de la categoría Challenger durante buena parte de la competencia. Si bien en el final hubo una merma, reconocida por el propio Bruno Jacomy, su balance es sumamente positivo.

La palabra de Lucas Del Río, compañero de Bruno Jacomy

A su lado, el piloto chileno también se sumó a la alegría: "Fue un Rally Dakar durísimo, largo, hicimos cosas que la verdad no me imaginaba. Muy feliz con los resultados. Muy feliz con resultados, estuvimos a nada pero eso te deja con más ganas de volver".

