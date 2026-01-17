Bruno Jacomy, tras su cuarto puesto: "Hicimos terrible Rally Dakar"

Bruno Jacomy acaba de terminar con un valioso tercer lugar la etapa número 13 y graba un video en selfie como hizo durante todos los capítulos. En los mejores momentos y también en los no tanto, el navegante local siempre tuvo un ratito para contar a la distancia sus emociones.

Embed - Bruno Jacomy tras terminar el Rally Dakar 2026

"Finalizamos otro Rally Dakar, terminamos cuartos, a un minuto del tercero. La verdad que un balance más que positivo. Ganamos dos etapas, hemos andado en la punta, asique nada, gracias a todos por tanto apoyo, estamos más que felices por todo lo que conseguimos", dijo Bruno Jacomy.