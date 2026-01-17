Godoy Cruz disputó nuevos amistosos ante la reserva de Independiente Rivadavia

Godoy Cruz continúa con la preparación en vistas de la temporada 2026 de la Primera Nacional y este sábado tuvo minutos de fútbol ante la reserva de Independiente Rivadavia.
Godoy Cruz continúa con la preparación en vistas de la temporada 2026 de la Primera Nacional.
Godoy Cruz continúa con la preparación en vistas de la temporada 2026 de la Primera Nacional y este sábado tuvo minutos de fútbol ante la reserva de Independiente Rivadavia.
En Coquimbito, el equipo dirigido por Mariano Toedtli disputó dos partidos, ambos divididos en dos tiempos de 30 minutos, y consiguió la victoria en los dos encuentros por 1-0.
Los goles del Tomba fueron convertidos por Luciano Pascual y Nahuel Ulariaga y reflejaron la superioridad en el juego de un equipo que se va armando con el arribo de los refuerzos.
En el primer encuentro jugaron los arqueros Nicolás Claa y Santiago Correa; en la defensa se fueron alternando Lucas Arce, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen, Matías Funes, Nahuel Brunet y Andrés Meli; los mediocampistas que tuvieron minutos fueron Agustín Valverde, Exequiel Tejada, Vicente Poggi, Mariano Santiago y Matías Ramírez; y los delanteros fueron Pascual, Martín Pino, Oscar González y Bruno Barrionuevo.
En el segundo partido sumaron minutos los demás integrantes del numeroso plantel que tiene Godoy Cruz y jugaron los arqueros Roberto Ramírez y Santiago Correa; los defensores Tomás Rossi, Camilo Alessandria, Juan Segundo Morán, Francisco Gerometta y Esteban Burgos; los mediocampistas Agustín Valverde, Matías Ramírez, Mariano Santiago, Juan Andrada, Gonzalo Quinteros y Gonzalo Abrego; y los delanteros Misael Sosa, Ulariaga, Mario Galeano y Santiago Martínez.
El plantel de Godoy Cruz continuará con el cronograma de trabajo previsto de cara al inicio de la competencia oficial y a la espera de una definición de la AFA.
En las últimas horas se anunció que el comienzo de la Primera Nacional se posterga una semana aunque hay dudas de que si se alterará el orden de los partidos y la primera fecha pasará a jugarse al final de la primera rueda.