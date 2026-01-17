Godoy Cruz disputó nuevos amistosos ante la reserva de Independiente Rivadavia

godoy 2 Godoy Cruz logró sendas victorias ante la reserva de la Lepra.

En el primer encuentro jugaron los arqueros Nicolás Claa y Santiago Correa; en la defensa se fueron alternando Lucas Arce, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen, Matías Funes, Nahuel Brunet y Andrés Meli; los mediocampistas que tuvieron minutos fueron Agustín Valverde, Exequiel Tejada, Vicente Poggi, Mariano Santiago y Matías Ramírez; y los delanteros fueron Pascual, Martín Pino, Oscar González y Bruno Barrionuevo.



En el segundo partido sumaron minutos los demás integrantes del numeroso plantel que tiene Godoy Cruz y jugaron los arqueros Roberto Ramírez y Santiago Correa; los defensores Tomás Rossi, Camilo Alessandria, Juan Segundo Morán, Francisco Gerometta y Esteban Burgos; los mediocampistas Agustín Valverde, Matías Ramírez, Mariano Santiago, Juan Andrada, Gonzalo Quinteros y Gonzalo Abrego; y los delanteros Misael Sosa, Ulariaga, Mario Galeano y Santiago Martínez.

Godoy Cruz espera una definición de la AFA

El plantel de Godoy Cruz continuará con el cronograma de trabajo previsto de cara al inicio de la competencia oficial y a la espera de una definición de la AFA.

En las últimas horas se anunció que el comienzo de la Primera Nacional se posterga una semana aunque hay dudas de que si se alterará el orden de los partidos y la primera fecha pasará a jugarse al final de la primera rueda.