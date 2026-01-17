Independiente Rivadavia tomó una decisión en la negociación con River por Sebastián Villa

Sin haber podido contratar a Santino Andino y Maher Carrizo, los dirigentes de River se mostraron dispuestos a volver a la carga por Villa, pero la decisión de la Lepra cierra la posibilidad de seguir negociando.

Sebastián Villa, en Colombia, con autorización de Independiente Rivadavia

Vila y Villa acordaron que el delantero sería vendido en este mercado de pases, pero todo indica que el jugador deberá esperar que aparezca una buena oferta del exterior o seguir, al menos hasta junio, siendo jugador de la Lepra.

villa 1 Desde Colombia Villa y su pareja anunciaron que serán padres de una nena.

En el marco de ese acuerdo para ser transferido, y mientras sus representantes trabajan para conseguir una oferta que convenza a las partes involucradas, Sebastián Villa se entrena en Colombia con un permiso especial luego de haberse cumplido su período de vacaciones.

La Lepra iniciará la temporada 2026 sin Villa

Independiente Rivadavia, sin el que fuera su capitán en 2025, iniciará este domingo 18 la temporada 2026 jugando ante Estudiantes de Buenos Aires, en Villa Mercedes, por la Copa Argentina.

Luego, el próximo viernes 23, debutará en el Torneo Apertura recibiendo a Atlético Tucumán.