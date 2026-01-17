Independiente Rivadavia tomó una decisión en la negociación con River por Sebastián Villa

La posibilidad de que Sebastián Villa pase a River quedó prácticamente descartada ante la decisión de Independiente Rivadavia de no negociar al futbolista en el mercado local.
La dirigencia de la Lepra, encabezada por Daniel Vila, tomó la determinación cuando quedan solo unos pocos días para el cierre del mercado de pases establecido por la AFA para el próximo martes 20 de enero.
El colombiano, quien tiene dos años más de contrato con el club del Parque, había manifestado su intención de jugar en River, pero también Vila aclaró que la oferta que hizo el conjunto Millonario "no era digna de ser considerada".
Sin haber podido contratar a Santino Andino y Maher Carrizo, los dirigentes de River se mostraron dispuestos a volver a la carga por Villa, pero la decisión de la Lepra cierra la posibilidad de seguir negociando.
Vila y Villa acordaron que el delantero sería vendido en este mercado de pases, pero todo indica que el jugador deberá esperar que aparezca una buena oferta del exterior o seguir, al menos hasta junio, siendo jugador de la Lepra.
En el marco de ese acuerdo para ser transferido, y mientras sus representantes trabajan para conseguir una oferta que convenza a las partes involucradas, Sebastián Villa se entrena en Colombia con un permiso especial luego de haberse cumplido su período de vacaciones.
Independiente Rivadavia, sin el que fuera su capitán en 2025, iniciará este domingo 18 la temporada 2026 jugando ante Estudiantes de Buenos Aires, en Villa Mercedes, por la Copa Argentina.
Luego, el próximo viernes 23, debutará en el Torneo Apertura recibiendo a Atlético Tucumán.