Construcción de casas en Mendoza: cuánto costará el m2 en enero

Desde hace poco más de dos años que, gracias a las facilidades de acceso de los créditos hipotecarios, la construcción de departamentos y casas se potenció a gran escala a nivel país. El valor de estos proyectos no solo varía de acuerdo a los tamaños y materiales que se utilizan, sino también de acuerdo a la provincia en la que se realiza.
El Colegio de Arquitectos de Mendoza se encarga de definir el valor del m2 de construcción, indicador clave para encarar un proyecto de casa. Este monto acaba de aumentar, y la consulta en la actualidad ronda en el precio del m2 durante el mes de febrero.
Qué elementos se tiene en cuenta para calcular el valor de la construcción de m2
El proceso de construir es traicionero, ya que no terminaremos pagando solo lo que especulamos, sino que constantemente aparecerán obstáculos que no contemplamos. Hay que saber que el cálculo se hace cada m2, y el valor no se limita exclusivamente al trabajo de los albañiles.
Para poder realizar el cálculo de los m2 de construcción, es clave contemplar cada superficie cubierta del proyecto, sea construcción de cero, refaccionar o ampliar. En esto se incluye la cimentación, paredes, losas, y elementos estructurales, así como las instalaciones de cada servicio básico. En otras palabras, para el cálculo hay que tener en cuenta:
- Estructura: cimentación, columnas, muros y losas.
- Instalaciones: sistemas de tuberías, cableado eléctrico, gas y telecomunicaciones.
- Acabados: pisos, recubrimientos, carpintería, cancelería y vidrios, cocina y muebles de baño.
Existe un valor de m2 que establece el Colegio de Arquitectos de Mendoza, que sirve como una base para manejarse a la hora de proyectar una construcción. El monto que se calcula es trimestral, y su aumento está atado a las proyecciones de inflación y valor del dólar.
Realizar el cálculo no es simplemente hacer una suma de elementos, sino que desde el Colegio de Ingenieros de Mendoza detallan que la medida se obtiene a partir de la multiplicación del largo por el ancho de cada espacio rectangular o se divide en figuras más simples y se suman sus áreas individuales, incluyendo la proyección de sombras en plantas superiores y las áreas techadas o voladizos.
El valor que se da del costo del m2 de construcción en la provincia es un estimativo, lo cual no implica necesariamente que se vaya a respetar en los sitios donde se puede comprar los elementos necesarios. Además, no hay que obviar que no se calculan puntos claves como valor del trabajo de albañilería o fletes.
Casas en Mendoza: cuánto costará el m2 de construcción en febrero
El Colegio de Arquitectos de Mendoza actualizó el valor del m2 de construcción en la provincia, luego de que durante los últimos 3 meses se mantuviera en $1.257.571,11. Este último incremento fue de un 4.5%, y rigió durante octubre, noviembre y diciembre.
Con la llegada del 2026, se actualizó el monto del m2 de construcción en Mendoza, con un aumento más alto del esperado, y es que fue del 7.9%, mientras se esperaba que no se superara el 6%. Es por eso mismo que el monto del m2, de acuerdo al Colegio de Arquitectos de Mendoza, pasa a ser de $1.355.528,58.
Este valor del m2 de construcción se mantendrá durante enero, febrero y marzo.