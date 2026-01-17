Arraial do Cabo o Ilha Grande: cuál es el mejor destino para tus vacaciones en Brasil

Es conocido como el “Caribe brasileño” porque tiene aguas color turquesa y transparentes. Tiene playas de fácil acceso, y varias empresas que ofrecen diferentes excursiones y actividades como snorkel, buceo y paseos en barco. Sus playas más famosas son Praia do Farol y Prainhas do Pontal do Atalaia, que se destacan por su belleza natural y su arena blanca.

Arraial do Cabo Brasil Arraial do Cabo se ubica en la Región de los Lagos de Río de Janeiro.

Arraial do Cabo es una ciudad pequeña y funcional, ideal apra reccorrer a pie o en auto. Sus ciudades vecinas, Cabo Frío y Búzios, tienen mayor oferta hotelera y gastronómica. Por eso, quienes no encuentran opciones acordes en Arraial pueden aprovechar la cercanía y hacer una escapada para cubrir sus necesidades sin complicaciones.

Ilha Grande

Ilha Grande es una isla brasileña paradisíaca cerca de Río de Janeiro, sin embargo hay que hacer una combinación de transporte terrestre y marítimo para llegar a destino. Primero se toma un autobús o transfer desde Copacabana (o la zona de Río donde te hospedes) hasta Conceição de Jacareí, que dura de dos horas a dos horas y media. Desde allí, se toma un ferry o lancha durante aproximadamente 30 minutos hasta llegar a la isla.

ilha grande Ilha Grande tiene una infinidad de playas y senderos para explorar la selva tropical.

Este destino es famoso por sus más de 100 playas vírgenes, entre las que se destacan Lopes Mendes como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, y la Laguna Azul, ofreciendo aguas tranquilas. Ilha Grande es perfecta para viajeros aventureros, parejas o quienes buscan un entorno más rústico y natural. Un detalle importante es que en esta isla no hay autos, así que los viajeros se trasladan caminando o en barco.

La cuenta de TikTok @rioparaargentinos, que tiene más de 126 mil seguidores, suele compartir recomendaciones y atractivos de las playas de Brasil. A continuación, compartimos un video con una extensa comparación entre Arraial do Cabo e Ilha Grande.